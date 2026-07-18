חשד: בדל סיגריה שהושלך מרכב הצית את שריפת הענק בשומרון | לי עייש

חקירה ראשונית של השריפה שפרצה היום (שבת) בשומרון מעלה כי היא פרצה, ככל הנראה, בעקבות בדל סיגריה שהושלך מרכב חולף. במקביל למאמצי הכיבוי בשטח, מתרכזים כעת מאמצי החקירה בניסיון לאתר את כלי הרכב והנהג החשוד.

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המשטרה הודיעה כי "בשעה האחרונה הושגה שליטה באירוע השריפה בחוות גלעד. חוקרי השריפות של מחוז יו"ש בשיתוף חוקרי מחוז ש"י של המשטרה החלו בפעולות לחקירת נסיבות פרוץ השריפה".

לאחר הפרסום, המשטרה אישרה כי "נכון לרגע זה, מסקנה ראשונית של צוות החקירה היא שהשריפה נגרמה במוקד אחד כתוצאה מזריקה של בדל סיגריה לצידי הדרך, והיא זו על פי המסתמן שגרמה להתפרצות דליקה. במקביל לחקירה זו שהחלה כאמור, נמשכים גם בשעה זאת המאמצים והפעולות לאיתור הרכב המעורב על ידי כוחות צה״ל ומשטרת ישראל, במטרה להביא למיצוי החקירה בהקדם".

בשריפה עלו באש 13 בתים, מוסך ומחסן עצים - ומשאית כיבוי נפגעה בשריפה. בנוסף, שני כבאים נפצעו באורח בינוני וקל, ומספר רכבים נקלעו ללהבות.