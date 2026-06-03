עצמות אדם אותרו בכפר עזה, נבדק האם השרידים שייכים לניראל זיני ז"ל

עצמות אדם אותרו היום (רביעי) בשכונת "דור צעיר" שבקיבוץ כפר עזה. כעת נבדק האם השרידים שייכים לניראל זיני ז"ל, אשר ראשו נערף ב-7 באוקטובר ומאז לא נמצא.

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אמיר זיני, אביו של ניראל ז"ל סיפר ל-i24NEWS: "לפני כשעתיים היינו בכפר עזה, אנחנו כל הזמן מחפשים אחרי קצה חוט או משהו שאולי נשאר שם. הבן שלי במקרה בעט באיזו אבן ופתאום אנחנו רואים שזו לסת עדינה של אדם. אנחנו מקווים לבשורות טובות, כרגע זה במכון לרפואה משפטית".