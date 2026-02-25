טעות או סגירת חשבונות? הפשיטה הדרמטית על בית הח"כ לשעבר

שוטרים חמושים פשטו לאחרונה על ביתו של ח"כ לשעבר אורן חזן בחשד להעסקת שוהה בלתי חוקי. הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה את התיעוד מהאירוע שלב אחר שלב, ואת סימני השאלה הקשים: מי נתן את ההוראה, האם מדובר בטעות מבצעית או סגירת חשבונות פוליטית?

לא מעט בכירים ומפורסמים מצאו את עצמם לאחרונה מסובכים עם החוק, אחרי שהעסיקו, בידיעה או שלא - שוהים פלסטינים בלתי חוקיים. כך קרה למשל רק לאחרונה למפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך.

וכך קרה גם לחבר הכנסת לשעבר, חבר מועצת אריאל ואיש התקשורת אורן חזן. אלא שלדבריו הפועל שהעסיק היה ברישיון, והפשיטה המשטרתית הנרחבת שנערכה על ביתו - מיותרת לחלוטין.

זה קרה ביום חמישי האחרון, בשעה 8:00 בבוקר. שמונה שוטרים ממחוז ש"י, חלקם עם אפודים טקטיים ונשק, הגיעו לביתו של חזן באריאל. אשתו העירה אותו בבהלה, סיבת החיפוש התבררה כחשד להעסקת שב"ח.

משפחת חזן עברה להתגורר בביתה החדש לפני חצי שנה, והתחילה לשפץ. בתקופה האחרונה הגיע למקום עובד בשם פייסל, לביצוע עבודות שונות. זה האיש שהמשטרה חשדה שהוא שב"ח. אלא שכאן התרחשה תפנית בעלילה.

בשלב מסוים, לטענת חזן, השוטרים עצמם התחילו להסס. אחד מהם אף העלה אפשרות שייתכן שהם נשלחו למקום בגלל תלונה אחרת, או אולי חשד לפריצה. בדיקה במערכות העלתה: לפועל פייסל יש אישור עבודה בתוקף.

ובכל זאת, לטענת חזן, השוטרים התעקשו לקחת את הפועל לתחנה. אבל הח"כ לשעבר התנגד בתוקף - לעובד הרי יש אישור, והוא גם מבין היטב את המשמעות הציבורית והנזק התדמיתי שעלול להיגרם לו.

אבל הסיפור לא נגמר כאן. בנוסף לשוטרים, למקום הוזעקו גם פקחים של עיריית אריאל. מי נתן את ההוראה? תלוי את מי שואלים. חזן משוכנע שמישהו חיפש אותו, ומפנה אצבע מאשימה לעבר ראש העיר יאיר שטבון.

מאז חלף שבוע אבל הרוחות לא נרגעו. אתמול העלה ראש העיר סרטון לרשתות החברתיות שבו, גם לאחר שהתברר שלעובד היה אישור - הוא רומז לכאורה לצופים שחזן העסיק שב"ח.

חזן מצדו כבר הגיש תלונה משל עצמו במשטרה והוא לא מתכוון לוותר. לדבריו, הפשיטה המיותרת גרמה לו ולמשפחתו עוול גדול, עוגמת נפש, וכשהשמועות התחילו לרוץ - גם נזק תדמיתי שיהיה קשה מאוד לתקן.

מהמשטרה נמסר לנו בתגובה: "בניגוד לטענה, השוטרים פעלו מתוקף סמכותם כחוק. לאחר בחינת אישור שהציג הפועל הפלסטיני, הסתיים הטיפול בדיווח והשוטרים עזבו את המקום".

מעיריית אריאל נמסר כי "חבר המועצה אורן חזן פעל בניגוד גמור לנהלי צה"ל. הפועל נלקח ברכב המשפחה מאתר בנייה ללא אישור וללא אבטחה לביצוע עבודות בביתם הפרטי - פשוט מקרה הזוי. צר לנו שכך מתנהל איש ציבור שבמקום לקחת אחריות ולומר טעיתי - בוחר לא לומר אמת".