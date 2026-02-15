סערה בעקבות החלטת הממשלה להקים שד"ת בנגב ובצפון

הממשלה החליטה היום (ראשון) לקדם הקמת שני שדות תעופה בינלאומיים - בצקלג בנגב ובעמק יזרעאל בצפון. הצעד מעורר התנגדות חריפה בקרב רשויות ותושבים, שאומרים כי "מדובר בהחלטה בעלת השלכות תכנוניות, סביבתיות וחברתיות מרחיקות לכת".

ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן, מסרה בתגובה כי "החלטת הממשלה לקדם שדה תעופה בנגב ובעמק יזרעאל בו זמנית היא בכייה לדורות. לא יוקמו שני שדות תעופה משלימים לנתב"ג, והממשלה מוליכה שולל את התושבות והתושבים. אמנם תכנון שדה התעופה ברמת דוד מתקדם יותר על הנייר, אך את תכנון וביצוע השדה בצקלג ניתן לקדם ולהשלים מהר יותר - ולכן אין כל הצדקה להמשיך ולדחוף חלופה הרסנית בלב העמק".

עוד הוסיפה שיחור רייכמן כי "במקום להפריח את הנגב ולחזק את הדרום כפי שביקשו ראשי הרשויות, הממשלה בחרה להתקדם באופן פופוליסטי, ולהמשיך לתכנן שדה מיותר שיביא עימו פתרון הרסני וקצר רואי שיגרום לפינוי ארבעה יישובים בעמק יזרעאל ויפגע קשות בבריאות הציבור באזור הצפון כולו. שדה תעופה בינ"ל ברמת דוד הינו מחדל תכנוני וערכי. במחי יד, בחרה הממשלה להקריב את נכסי צאן הברזל של מדינת ישראל: את ביטחון המזון, החקלאות המפוארת שלנו, את ההתיישבות ואת הבריאות של מאות אלפי תושבי ותושבות הצפון".

ראשת המועצה הדגישה שהמאבק נגד החלטה יעלה שלב, והוסיפה: "קידום שדה בעמק, גם תחת כסות של 'שדה מקביל', הוא גזר דין מוות למרחב הכפרי ופגיעה אנושה בחקלאות ובהתיישבות של מדינת ישראל. המאבק שלנו לא הסתיים היום - הוא רק עולה שלב. לא נאפשר לדחפורים לעלות על אדמת העמק. נשתמש בכל הכלים החוקיים והציבוריים העומדים לרשותנו כדי לבטל את רוע הגזירה. תושבות ותושבי הנגב והעמק דורשים.ות: שדה התעופה הראשון יוקם בנגב".