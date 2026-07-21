כמעט אסון בכביש: נהג במשאית 15 טון - והתגלה כקטין בלי רישיון

קטין פלסטיני שטרם מלאו לו 18 שנים, ושלא הוציא רישיון נהיגה מימיו, נתפס הבוקר (שלישי) כשהוא נוהג במשאית מנוף כבדה במשקל 15 טון בכביש 60.

האירוע החמור נחשף לאחר ששוטרי סיור מנקודת המשטרה 'מיתרים' של תחנת חברון במחוז ש"י הבחינו במשאית הנושאת לוחית רישוי פלסטינית נוסעת סמוך לצומת הכבשים, כשהנהג אינו חגור בחגורת בטיחות, והורו לו לעצור בצד הדרך.

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השוטרים גילו כי מאחורי ההגה של המשאית, שמשקלה כ-15 טון, יושב קטין פלסטיני שטרם מלאו לו 18 שנים אשר לא הוציא רישיון נהיגה מימיו. במשטרה הבהירו כי הנהיגה של הקטין ברכב כבד משקל כזה, ללא כל הכשרה או הסמכה בחוק, סיכנה באופן ממשי ומיידי את חייהם של כלל משתמשי הדרך הנוסעים בכביש המרכזי.

בעקבות המקרה החמור, הנהג הקטין הועבר לחקירה בתחנת המשטרה ונפתח נגדו הליך דין תעבורתי. בנוסף, בתום שימוע שנערך על ידי קצין משטרה, הוחלט להשבית את המשאית לתקופה של 30 יום. במשטרה ציינו כי ערנות השוטרים ותגובתם המהירה מנעו אסון פוטנציאלי בכביש.