עו"ד אמיר טיטונוביץ', המייצג את אולה קרבצ'נקו (המכונה א"ק), התייחס היום (ראשון) בריאיון לסיריל עמר ב"מהדורת חמש" להתפתחויות האחרונות בתיק רצח תאיר ראדה ואמר: "יש הטוענים שהחוקרים נשבו בקונספציית זדורוב ולא הסתכלו בכיוונים אחרים, אולי טוב שאנשים אחרים שלא מכירים כלום יבחנו את החומר מחדש".

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לגבי קשר אפשרי של השינויים בתיק לקרבצ'נקו אמר עורך הדין: "אני יכול לומר בביטחון מלא שזה לא קשור למרשתי" והוסיף: "א"ק הוא שם של עבריינית. היא לא עבריינית. שמה הוא אולה קרבצ'נקו. היא מתמודדת היום בבית המשפט עם תביעת דיבה, ואנחנו מקווים שבשנה הבאה יינתן פסק דין וכל המדינה תבין שהיא אינה קשורה לרצח תאיר ראדה".

עורך הדין סיפר כיצד הגיעה אליו הידיעה על ההתפתחויות בתיק: "לא הייתה שום פנייה. הידיעה הגיעה גם אלינו בהפתעה. לא פנו אלינו, ואני בכלל לא בטוח שיפנו". "יכול להיות שיהיו הפתעות. אילנה ראדה והמשפחה של תאיר זכאים לדעת סוף סוף מה קרה שם ולזכות לקצת שלווה בחיים שלהם", סיכם.

כזכור, בשבוע שעבר פורסם כי עשרים שנה אחרי רצח הנערה תאיר ראדה בבית ספרה בקצרין, הועבר תיק החקירה מימ"ר צפון לימ"ר תל אביב. המהלך מתבצע במקביל לעתירה שהגישה אילנה ראדה, אמה של הנערה הנרצחת, ובהתאם להחלטת ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה. התיק נמצא כעת בבחינת ימ"ר תל אביב.

במשטרה הבהירו כי אין מדובר בפתיחה מחדש של החקירה, אלא בהעברת הטיפול בין היחידות, משום שתיק רצח שלא פוענח אינו נסגר לעולם, ובהתאם לכך ממשיכים להיבחן ולהיחקר כיוונים שונים.