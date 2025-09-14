נעצר הצעיר בן ה-19 שדרס למוות את סבתא של ארז איסקוב

מומלצים -

שרה צ'רקסוב, סבתו של דייר האח הגדול ארז איסקוב, נהרגה בתאונת דרכים אתמול (שבת) באור עקיבא כשהייתה בדרכה לצפות בגמר התוכנית. במשטרה חושדים כי הנהג, בן 19 תושב פרדס חנה, היה נתון תחת השפעת סמים.

הנהג, בן 19, נעצר לחקירה במשרדי הבוחנים בחדרה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש הבוקר המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט לתעבורה בחדרה.

חובשת מד"א אורלי קינן סיפרה:"הפצועה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות ומתן טיפול תרופתי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".