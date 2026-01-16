סוף טראגי לחיפושים בנחל מודיעין: אותרה גופתו של משה לודמיר

לאחר ארבעה ימי חיפושים אינטנסיביים, אותרה הבוקר (שישי) גופתו של משה לודמיר, בן ה-17 שנסחף בנחל מודיעין. הסריקות נערכו בהובלת שוטרי מחוז ש"י ובהשתתפות גורמי חירום, ביטחון והצלה רבים, לצד מאות מתנדבים.

במהלך הימים האחרונים פעלו במקום כלל יחידות ההצלה, גורמי הרשות המקומית מודיעין עילית ומאות מתנדבים אזרחיים - כולם במירוץ נגד הזמן בניסיון לאתר את משה, שדווח כי נסחף בנחל בצהרי יום שלישי האחרון.

למרות המאמצים הרבים ומיצוי כלל האמצעים והיכולות, אותרה גופתו במהלך הסריקות. הגופה תועבר להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית.

בזק"א ובמשטרה הביעו צער עמוק על התוצאה הקשה ומסרו תנחומים למשפחתו של משה.