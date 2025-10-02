משפחה לוחמת: ההורים והילדים שמגוייסים כולם - בחזיתות שונות
הבית בגליל שהוא תמצית הישראלי היפה • כל אחד תורם, בין תפקיד האב כרופא בביה"ח ובמילואים בפינוי פצועים, לבין הילדים שמשרתים בצפון ובעזה • והכל - לצד טיפוח המשק החקלאי • כתבנו פגש אותם • צפו בכתבה המלאה
פייר קלושנדלר כתב מגזין
1 דקות קריאה
זהו סיפור על משפחה אחת מהגליל, שהיא תמצית הישראלי היפה. הם כולם, הורים וילדים, מגוייסים למלחמה בתחומים שונים ובחזיתות שונות, כל אחד בדרכו. פייר קלשונדלר פגש אותם בין המשמרות בבית החולים ובפינוי הפצועים, ולשירות המילואים ברצועת עזה ובצפון הארץ - וכל זאת לצד המשך טיפוח המשק החקלאי.
צפו בכתבה המלאה
