סקר i24NEWS: הרוב בעד חקירה נגד אביחי מנדלבליט

על רקע ההתפתחויות בבית המשפט והטענות לחשיפת "תצהירי שקר" של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, בנוגע למתן האישורים לחקירת ראש הממשלה בתיק 1000, סקר "קבינט שישי" שנערך על ידי "דיירקט פולס" עבור i24NEWS מעלה נתונים דרמטיים בנוגע לאמון הציבור בהליך.

על פי הסקר, 59% מכלל המדגם סבורים כי יש לבחון פתיחת חקירה נגד מנדלבליט בעקבות הגילויים האחרונים, בעוד 29% בלבד מתנגדים לכך. בקרב מצביעי הקואליציה התמיכה בחקירה מזנקת ל-89%, בעוד בקרב מצביעי האופוזיציה הנתון עומד על 27%.

בנוסף, נשאלו המשתתפים מה לדעתם יש לעשות עם תיק המתנות (תיק 1000) לאור הטענות כי החקירה התנהלה ללא אישור כנדרש בחוק. מחצית מהציבור (50%) סבורים כי יש למחוק את התיק לאלתר, לעומת 41% המאמינים כי יש להמשיך בניהול התיק כרגיל. גם כאן ניכר פער משמעותי בין המחנות הפוליטיים: 84% ממצביעי הקואליציה תומכים במחיקת התיק, בעוד 73% ממצביעי האופוזיציה סבורים שיש להמשיך בהליכים המשפטיים.

בנושא הרפורמה במערכת המשפט, הסקר מצביע על יציבות יוצאת דופן בעמדות הציבור בשנתיים האחרונות, למרות אירועי שבעה באוקטובר והמלחמה. 84% מהנשאלים העידו כי לא שינו את עמדתם בנוגע לרפורמה. 9% מהנשאלים ציינו כי התנגדו למהלך לפני המלחמה וכיום הם תומכים בו, לעומת 4% בלבד שתמכו בעבר וכיום מתנגדים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS בתאריך ה-12 בפברואר 2026. הסקר בוצע באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל בקרב 534 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית עומדת על 4.2% ± בהסתברות של 95%.