אסון בכנרת: גופתו של לוחם המילואים שלמה בנאי בן ה-38 אותרה היום (שישי) סמוך לחוף, מספר ימים לאחר שנכנס למים על גבי סאפ, באזור החוף של מוש, ואבדו עקבותיו. מדובר בסיום טראגי לטיול משפחתי, שהחל ביום ראשון כאשר הגיע לחוף סליה עם אשתו ההריונית ובנו הקטן.

"רוח מערבית תפסה אותו בסביבות השעה 12:00, בעת שהיה באזור גינוסר - וזו היתה הפעם האחרונה בה הבחינו בו", סיפרה אחותו מיה בריאיון ל-i24NEWS. כוחות רבים מהמחוז הצפוני לצד שוטרי יחידת השיטור ימי, צוללנים מיחידת החילוץ והצלה של משטרת ישראל, לוחמי יחידת להב"ה של כיבוי והצלה, מסוק מהמערך האווירי של משטרת ישראל, פקחי איגוד ערים כנרת, כוחות נוספים ומאות מתנדבים הגיעו לסייע במאמצי החיפוש.

i24NEWS

כאמור, בסריקות שבוצעו לפני זמן קצר על ידי השיטור ימי, אותר הנעדר ללא רוח חיים וזוהה על ידי בני משפחתו שנכחו במקום יחד עם כוחות החילוץ החל מיום האירוע.