מאות ישראלים הגיעו הבוקר (שבת) להביע תמיכה בבית הקפה "בסמטה" שבמרכז ירושלים, שעמד במרכזה של הפגנת ענק חרדית בשבוע שעבר. במקביל, עשרות מפגינים חרדים הגיעו למחות מול בית הקפה והורחקו בידי כוחות משטרה. חלק מהלקוחות בית הקפה השמיעו קריאות לעבר המפגינים החרדים - שמרביתם התפזרו בסופו של דבר.

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יואל בן דוד, בעלי המקום שיתף את i24NEWS בתחושותיו: "זה מדהים". עוד הוסיף כי התמיכה הציבורית הגדולה מחזקת אותו ואת העובדים בהמשך פעילותם - גם בשבת, ושהוא אינו נרתע מהפגנות החרדים.

אדיר שוורץ, סגן ראש עיריית ירושלים ויו"ר תנועת התעוררות שהגיע למקום ביחד עם פעילי התנועה ציין כי "גם השבת הגיעו קיצוניים לקפה הסמטה בניסיון להלך אימים על בעלי העסק ועל הציבור הירושלמי, רק משום שבחרו לפתוח את בית הקפה בשבת. פעילי התעוררות היו במקום לאורך השבת, עמדו לצד בעלי העסק והבהירו שלא ניתן לקומץ קיצוני להכתיב לירושלמים איך לחיות. נמשיך להיות שם, לחזק את העסקים המקומיים ולשמור על ירושלים חופשית ששייכת לכולם".

כזכור, בית הקפה, הנמצא בסמטה בסמוך לרחוב יפו בעיר, אשר נפתח לפני כחודשיים, עמד בשבוע שעבר במרכזה של מחאה חרדית אלימה. על פי עדויות מהנוכחים במקום, המפגינים החרדים צעקו, הפכו שולחנות ודפקו על החלונות.