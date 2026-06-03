פרסום ראשון: גופמן מינה את דוברת השב"כ לשעבר - ליועצת התקשורת של הארגון

ראש המוסד הנכנס, רומן גופמן, החל היום (רביעי) בעיצוב צמרת הארגון ומינה את דוברת השב"כ לשעבר ליועצת התקשורת החיצונית של המוסד. המינוי, שנחשף לראשונה על ידי יוסי יהושוע, מגיע במקומה של היועצת הקודמת (שהועסקה במיקור חוץ ושמה אסור בפרסום). העסקתה הופסקה מיד עם כניסת גופמן לתפקיד, לאחר שהחליט לא להאריך את ההתקשרות עימה.

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כפי שפרסם אמש אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, היועצת היוצאת הייתה דמות משמעותית בתיווך עמדות המוסד, אך סביב העסקתה החיצונית נשמעה ביקורת מאחר שזהות לקוחותיה הנוספים והאינטרסים העסקיים שלהם נותרו חסויים מהציבור. למרות שרק יום קודם לכן ניהלה את טקס הפרישה של ראש המוסד היוצא דדי ברנע, לא נערכה בינה לבין גופמן פגישת חפיפה מסודרת. בתגובה לפרסום מסרה היועצת: "הודעתי מראש שאעזוב".

המעבר של דוברת השב"כ לשעבר לשורות המוסד מביא אל הארגון החשאי אשת מקצוע בעלת ניסיון עשיר בניהול מערכות הסברה מורכבות בקהילת המודיעין. היכרותה העמוקה עם מגבלות החשאיות, הרגישות הביטחונית והצנזורה, צפויה לסייע לראש המוסד הנכנס בניהול האתגרים התדמיתיים והתקשורתיים של הארגון.