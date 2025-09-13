ילד בן 4 במצב אנוש לאחר שטבע בבריכה בבית באשדוד

מומלצים -

פעוט בן 4, שנמשה מברכה בבית פרטי באשדוד, הובהל היום (שבת) לבית החולים אסותא כשהוא במצב אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לילד, וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות.

פראמדיק מד"א אוראל אסולין וחובש רפואת חירום שמעון קדוש מיחידת האופנועים של מד"א סיפרו: "הובילו אותנו אל הבית וראינו את הילד מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהחלו עליו פעולות החייאה בסיסיות בתדרוך טלפוני של מוקד מד"א.

סיפרו לנו שמשו אותו מהמים ומיד חייגו למוקד 101. המשכנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים, כשמצבו אנוש".