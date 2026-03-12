בצל ההסלמה במצב הביטחוני, פנו היום (חמישי) ראשי הרשויות בעוטף עזה ופורום קו העימות לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצרסמוטריץ' עקב ההחלטה לקצץ בתקציבי התקומה והשיקום באזורים אלו. במכתבם מפרטים ראשי הרשויות את הפגיעה העמוקה שתיווצר בתהליכי השיקום והביטחון בעקבות הקיצוץ בתקציב, וביתר שאת במצב הבטחוני של הימים הללו: "מבקשים מכם, ראש הממשלה ושר האוצר להנחות להחריג את תקציבי תקומה ותנופה מן הקיצוץ הרוחבי, ולהבטיח כי התקציבים שנועדו לשיקום ולפיתוח אזורי קו העימות ועוטף עזה יישמרו במלואם, בהתאם להחלטות הממשלה ולמחויבות המדינה כלפי תושביה באזורים אלו".

במכתב, מציינים ראשי הראשויות ש"תקציבי תקומה ותנופה אינם תקציבי פיתוח רגילים. מדובר בתקציבים ייעודיים שאושרו על ידי ממשלת ישראל מתוך הכרה בגודל האסון שפקד את יישובי העוטף ובאתגרים הביטחוניים והאזרחיים המתמשכים לאורך גבולות המדינה. תקציבים אלו נועדו לאפשר תהליך שיקום ארוך טווח, החזרת חיים אזרחיים מלאים לאזור שנפגע באופן חסר תקדים, ובניית תשתית יציבה לצמיחה, ביטחון וחוסן קהילתי לשנים קדימה".

"החלת קיצוץ רוחבי על תקציבים אלו תפגע באופן ישיר ביכולת לממש את תוכניות המיגון, לחזק את שירותי החירום ביישובים, להקים מערכי חוסן קהילתי ולהוציא לפועל את תוכניות השיקום שאושרו".

כזכור ביום שלישי כחלק ממהלך רוחבי שאישרו שרי הממשלה התקבלה החלטה לקצץ 3% מתקציבי משרדי הממשלה כדי לממן את עלויות המלחמה.

בתגובה למכתב ראשי רשויות, נמסר ממשרד האוצר: לא היתה ולא תהיה שום מגבלה תקציבית בשיקום יישובי העוטף והצפון. מדיניות שר האוצר והממשלה ברורה: כל תקציב שנדרש לפיתוח אזורים אלה מועבר במלואו. עד כה הוקצה לשם כך תקציב חסר תקדים של 33 מליארד ש"ח, מתוכם למעלה מ-20 מליארד ש"ח כבר הוקצו בהחלטות ממשלה והושקעו בפועל.