מהומה באופקים: כוח משטרה צבאית נכנס לעצור עריק והותקף

מהומה חריגה פרצה הלילה (רביעי) בעיר אופקים, לאחר שכוח של המשטרה הצבאית נכנס לעיר סמוך לחצות במטרה לבצע מעצר של עריק. הפעולה, שבוצעה ללא תיאום מוקדם עם משטרת ישראל ובניגוד לנהלים, הובילה להתלקחות מהירה.

יצוין כי החרדים הוזעקו לזירה על ידי מערכת פנימית המכונה "צבע שחור" - אותו מוקד משגר באופן מיידי הודעה למאות חרדים הנמצאים באזור. ואכן כך היה.

על פי הודעת המשטרה, עם הגעת הכוח למקום החלה התקהלות של תושבים חרדים שהתפתחה להפגנה סוערת ולהפרת סדר. המפגינים הקיפו את הרכב הצבאי שבו הוחזק העצור.

בשלב מסוים, על רקע המהומה והחשש להסלמה, קיבלה הקצינה שהובילה את הכוח החלטה חריגה בשטח – ושחררה את העצור מידיהם.