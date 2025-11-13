הוועדה שמקים משרד הפנים - ותביא להרחבת קריית שמונה

משרד הפנים מתכנן להרחיב את תחום השיפוט של קריית שמונה כך שמכללת תל חי תכלל בתוך שטח העיר - כך פרסמנו לראשונה היום (חמישי). המהלך מגיע כחלק מבחינה רחבה שתבצע ועדה מיוחדת שמשרד הפנים מקים.

כחלק מפעילות הוועדה, היא תבחן את המערך המונציפלי בגליל העליון והעמקים במטרה לבצע שורת שינויי גבולות וחלוקת הכנסות בין הרשויות בצפון. כחלק מהרחבת קריית שמונה - ייכנס לאזורה רובע הרכבת ותחנת הרכבת העתידית. המהלך צפוי להעביר לעיר הכנסות משמעותיות מארנונה ומפיתוח.