הוועדה שמקים משרד הפנים - ותביא להרחבת קריית שמונה
תחום השיפוט של העיר יגדל, כך שמכללת תל חי תכלל בתוך שטחה • המהלך צפוי להעביר לעיר הכנסות משמעותיות • הוועדה תבחן את המערך המונציפלי באזור במטרה לחלק את ההכנסות בין הרשויות בצפון
אוריה קשתכתב צפון
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
משרד הפנים מתכנן להרחיב את תחום השיפוט של קריית שמונה כך שמכללת תל חי תכלל בתוך שטח העיר - כך פרסמנו לראשונה היום (חמישי). המהלך מגיע כחלק מבחינה רחבה שתבצע ועדה מיוחדת שמשרד הפנים מקים.
כחלק מפעילות הוועדה, היא תבחן את המערך המונציפלי בגליל העליון והעמקים במטרה לבצע שורת שינויי גבולות וחלוקת הכנסות בין הרשויות בצפון. כחלק מהרחבת קריית שמונה - ייכנס לאזורה רובע הרכבת ותחנת הרכבת העתידית. המהלך צפוי להעביר לעיר הכנסות משמעותיות מארנונה ומפיתוח.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות