האגודה למען הלהט"ב פרסמה היום (חמישי) את "מדד הגאווה" לשנת 2026 - הדירוג השנתי הבוחן את מדיניות הרשויות המקומיות כלפי הקהילה הגאה בישראל.

המדד, שמתפרסם זו השנה השביעית, בדק עשרות רשויות מקומיות לפי חמישה תחומים מרכזיים: חינוך, רווחה, נראות ציבורית, תרבות ותשתית קהילתית. בין הקריטריונים שנבחנו: הכשרות לצוותים מקצועיים, תמיכה באירועי גאווה, מינוי בעלי תפקידים ייעודיים, שירותי רווחה ופעילות קהילתית.

בקטגוריית הרשויות הגדולות דורגו תל אביב, רמת גן וראשון לציון במקום הראשון עם 110 נקודות. חיפה הגיעה למקום השני והרצליה למקום השלישי. נתניה בלטה עם קפיצה משמעותית וזכתה לעיטור מיוחד.

בקטגוריית הרשויות הבינוניות הובילו גבעתיים ורעננה, ואילו בקטגוריית הרשויות הקטנות דורגה חוף הכרמל במקום הראשון, אחריה דרום השרון ובנימינה-גבעת עדה.

השנה הצטרפו למדד לראשונה גם ירושלים, אשקלון, נהריה, קריית אונו, טירת הכרמל, קצרין, אזור ובני שמעון. באגודה למען הלהט"ב הגדירו את ההצטרפות של ירושלים כ"רגע משמעותי", בשל מעמדה הייחודי של העיר.

מהנתונים עולה כי התחום שבו הרשויות השקיעו הכי הרבה הוא תחום התרבות, הכולל אירועי גאווה, פעילויות קהילתיות ונראות ציבורית. מנגד, תחום החינוך דורג שוב במקום האחרון, עם השקעה נמוכה יחסית בהכשרות, קבוצות נוער ופעילויות בבתי הספר.

נשיא המדינה יצחק הרצוג, שקיבל את תוצאות המדד בבית הנשיא, אמר כי "מדד הגאווה הוא ביטוי למחויבות ההולכת ומתרחבת של הרשויות המקומיות בישראל לערכים של שוויון וכבוד האדם".