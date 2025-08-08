אימפריית אוטמזגין: האקזיט מהעוגות והחלום לכבוש את ארה"ב

מומלצים -

מהמאפייה הקטנה בקריית מוצקין לאימפריית ענק של קינוחים: דודו אוטמזגין חלם בסך הכל לפתוח קונדיטוריה קטנה, אבל החלום התנפח לרשת בכל רחבי הארץ, שעליה עשה את האקזיט של החיים עם חמישים מיליון שקל בכיס. עכשיו, כשהוא חי את החלום, הוא חושף את הסודות מאחורי ההצלחה - איך הפך את הקינוחים לאומנות ואת העוגות ליצירות. אורלי מירקין פגשה אותו וגילתה את הסיפור המשפחתי מאחורי הבצק ואיך הוא מתכוון לכבוש את אמריקה. צפו בכתבה מתוך "קבינט שישי".