בעוצמה 4.2: רעידת אדמה הורגשה בים המלח ודרום הנגב

רעידת אדמה הורגשה היום (חמישי) באזור ים המלח ודרום הנגב. בהמשך, המכון הגיאולוגי הודיע כי עוצמתה היא 4.2. ממד"א נמסר: "בהמשך להתרעות על רעידת אדמה באזורים ברחבי הארץ, במוקד החירום 101 של מד"א עד כה לא התקבלו קריאות על נפגעים".

בני ביטון, ראש עיריית דימונה, סיפר בראיון אצל i24NEWS: "אנחנו חשנו את הרעידת אדמה, הייתי בלשכה שלי, הכיסא והשולחן זז, גם המזכירות שלי הרגישו. אנשים נכנסו לפאניקה ואני רוצה להרגיע את כולם - אנחנו בטוב, אין נזקים, זו הייתה רעידה קלה מאוד".

עוד הוסיף ביטון: "אולי זה ידליק למדינת ישראל נורה אדומה. אני לא שמעתי את ההתרעה, אבל זה בסדר, הכל עבר פה בשלום - אנחנו רגועים לגמרי".

פרופ' זוהר גבירצמן, מנהל המכון הגיאולוגי, מספר על רעידת האדמה: "זו הפעם הראשונה שהמערכת החדשה שלנו פעלה. היא נועדה להתריע גם כשהרעידה לא יוצרת נזק".

הנחיות ההתגוננות:

במידה ואתם נמצאים במבנה: אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות ספורות - צאו מיד לשטח פתוח. אם לא ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות ספורות - היכנסו לממ"ד והשאירו את הדלת והחלון פתוחים.

אם אין ממ"ד - צאו לחדר המדרגות, ואם ניתן, המשיכו לרדת עד ליציאה מהבניין. אין להשתמש במעלית!

רק אם לא ניתן לפעול כך - שבו בפינה פנימית של החדר או תחת רהיט כבד והגנו על הראש באמצעות הידיים.

בחוץ: הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ממבנים, מעצים, מכבלי חשמל ומפריטים שעלולים ליפול ולסכן אתכם.

ברכב: עצרו מיד בצד הדרך וחכו בתוך כלי הרכב עד שרעידת האדמה תיפסק - הרכב מגן עליכם. הימנעו מעצירה מתחת לגשר, על מחלף, בקרבת מבנים או מתחת למדרון תלול מחשש לקריסתם, והתרחקו מהם ברכב או ברגל.

בקרבת חוף הים: התרחקו מיד מחוף הים קילומטר אחד לפחות מחשש שיגיע צונמי ויציף את החוף. הסתייעו בשילוט המורה על דרכי המילוט אל אזורי הכינוס המסומנים. אם לא ניתן לעזוב את אזור החוף, עלו לקומה רביעית ומעלה של בניין קרוב.