נפגעו ממדחף של סירה: שני הרוגים בתאונה חריגה מול חופי יפו

מומלצים -

תאונה חריגה נרשמה היום (שבת) מול חופי יפו, כאשר שני צעירים נהרגו ושניים נוספים - בן 19 ונער בן 13 נפצעו בינוני וקשה לאחר שנפגעו ממדחף של סירה, צעיר חמישי נעדר. כל הנפגעים הינם תושבי מזרח ירושלים. הפצועים מהתאונה נסחפו למספר חופים באזור, ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וולפסון בחולון, כשהם סובלים מחבלות קשות בגפיים.

הפראמדיקים של מד"א נעם ארבל ואמיר רייזמן וחובשת בכירה במד"א שירה חובב סיפרו: "התקבל במד"א דיווח על מספר צעירים שנמצאים במצוקה במים לאחר שנפצעו והם מחולצים ע"י השיטור הימי לחוף. מכיוון שהיו מספר נפגעים שחולצו למספר מקומות שונים, מוקד מד"א הזניק מספר צוותים לחוף העליה בתל אביב, לנמל יפו ולחוף סי פלס בבת ים. חברנו בחוף העליה לשני פצועים, צעיר כבן 19 ונער כבן 13 שסבלו מחבלות קשות בגפיים. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני מציל חיים שכלל עצירת דימומים מסכני חיים ופינינו אותם לבית החולים וולפסון כשמצבם בינוני וקשה".

החובשים במד"א ליהי גבריאלוב, שמעון דהן ואלי מאירי שטיפלו בנער שנפצע קשה וחולץ לחוף העלייה סיפרו: "כשהגענו לחוף לאחר הדיווח במד"א על מספר צעירים שנפצעו הייתה המולה רבה. אזרחים סיפרו לנו שהפצועים סובלים מחבלות קשות בגופם והובילו אותנו אליהם. הענקנו לנער טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים והנחת חסם עורקים ופינינו אותו במצב קשה לבי"ח".

פראמדיקית מד"א שילת פרקש והחובשים במד"א גילעד גולינסקי ויוסף פינץ חובשים שקבעו את מותו של הצעיר שחולץ דרומית לחוף העליה סיפרו: "תוך כדי הטיפול הרפואי בצעיר ובנער שחולצו לחוף העליה ופונו לבית החולים במצב קשה ובינוני קיבלנו דיווח מהשיטור הימי על צעיר כבן 25 שחולץ מחוסר הכרה לחוף דרומית אלינו, הגענו אליו תוך רגעים ספורים עם הציוד הרפואי. הוא היה ללא סימני חיים עם פציעות בגופו ולאחר בדיקות רפואיות קבענו את מותו במקום".

פראמדיקית מד"א עדן סויונוב שטיפלה בצעיר שחולץ לנמל יפו סיפרה: "תוך כדי הטיפול הרפואי בנפגעים שחולצו לחוף העלייה התקבל דיווח מהשיטור הימי שהם מחלצים פצוע נוסף מחוסר הכרה לנמל יפו והוזנקתי לשם ע"י מוקד 101 של מד"א יחד עם הצוות שלי. הצעיר שהיה מחוסר הכרה הועבר למזח ושם הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות, עיסויים ומתן תרופות אבל לצערנו בסופן נאלצנו לקבוע את מותו".