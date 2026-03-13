מטהרן למקלט בישראל: "חולמת על זה כל לילה, העם באיראן שמח"

בעוד שמרבית הישראלים מביטים בשמיים בדאגה, עבור ריטה ובנה, שעלו לישראל מטהרן בשנת 2019, המלחמה הנוכחית היא אירוע בעל משמעות כפולה. מצד אחד, הם כאן, בביתם החדש בישראל - ומצד שני, הוריהם, אחיהם וסבתם נמצאים עדיין שם, בבירה האיראנית.

"אני לא דיברתי איתם בערך שבועיים", מספרת ריטה בראיון לרשת i24NEWS מתוך החניון שהוסב למקלט. "אנחנו לא מדברים פתוח בטלפון, את מבינה? זה מסוכן. הם אומרים לי שהם בבית, כמו בזמן הקורונה. הם לא יוצאים כי זה מסוכן, אבל בתוך הלב – הם מאוד שמחים".

כשנשאלה ריטה האם בני משפחתה והעם באיראן תומכים בתקיפות נגד המשטר, תשובתה הייתה חד-משמעית: "אני חולמת על זה כל לילה. המזוודות שלי מוכנות. כולנו מחכים לזה כי סבלנו באיראן הרבה. במיוחד הנשים שם, הן סובלות מאוד. זה חיים קשים מאוד". למרות המתיחות הצבאית, ריטה מבקשת להעביר מסר של פיוס בין העמים: "העם הפרסי מאוד אוהב את הישראלים. הם מקווים שיום אחד הם יוכלו לבוא לבקר בתל אביב. הם אוהבים את התרבות שלנו, את הים ואת העיר".

בנה, שהצטרף לראיון, הוסיף זווית של גאווה יהודית ונחישות: "אנחנו יהודים וזו הארץ שלנו. המסר שלי לאיראנים הוא שיישארו חזקים – עוד רגע תהיה מהפכה ונוכל לבקר שם בשלום. ולעם ישראל אני אומר: אל תפחדו. אנחנו יותר חזקים מכל דבר שעברנו אי פעם, וגם את האתגר הזה אנחנו ננצח".