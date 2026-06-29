לאחר דבריו שעוררו סערה: הפגנה בעוטף עזה נגד הגעתו של סמוטריץ'

עשרות מוחים מפגינים מחוץ לקיבוץ עין השלושה לפני הגעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאזור, בעקבות אמירתו אתמול כי "בזכותי כל החטופים כאן".

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ההפגנה מתרחשת לפני טקס הנחת אבן פינה להקמת 1000 יחידות דיור בעוטף תושבי אשכול, שם אמור לנכוח גם אייל אשל. תושבי בארי מספרים שסמוטריץ' היה אמור לעשות סיור גם שם אך התושבים התנגדו.

כאמור, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התראיין אתמול לפודקאסט של נדב פרי, במהלכו טען כי הייתה לו השפעה מכרעת על ניהול המלחמה וזקף לזכותו את שובם של החטופים מרצועת עזה, זאת למרות שהצביע פעמיים נגד עסקת חטופים במהלך המלחמה.

במהלך הריאיון אמר יו"ר הציונות הדתית: "אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח." לדבריו, בניגוד לאופן שבו מציגים אותו, "בזכותי כל החטופים כאן".

סמוטריץ' הסביר כי לאחר העסקה בינואר 2025, החלה להתגלגל עסקה נוספת שבמסגרתה היו אמורים לשחרר שמונה חטופים בלבד, ולטענתו הוא זה ששם קו אדום והודיע לנתניהו כי הדבר לא יקרה, וכי זה עלול לגרום המשך משא ומתן עם חמאס עד היום.

שורד השבי אור לוי תקף את דבריו של השר סמוטריץ' בפוסט שהעלה לרשתות החברתיות: "אם כשאתה אומר בזכותך אתה מתכוון שחטופים נרצחו בזמן שאתה טירפדת עסקאות אז כן. אם אתה מתכוון שלא התעללו בנו בגלל המילים שלך ושל חבר שלך? אז כן. אם אתה לא מתכוון שצעקת בכל מקום איך 'להחזיר אותנו החטופים זה לא הכי חשוב' אז כן".