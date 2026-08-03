טרגדיה בחופשה: פעוט בן שנתיים טבע בבריכה בצימר בשפלה

פעוט בן שנתיים טבע היום (שני) בבריכה בצימר במושב שדות מיכה בשפלה. צוות מד"א שהגיע למקום החל בביצוע פעולות החייאה בפעוט, שמצבו מוגדר כעת אנוש.

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מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 17:12 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על פעוט שטבע בבריכה בבית במועצה אזורית מטה יהודה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומבצעים פעולות החייאה בפעוט כבן שנתיים במצב אנוש".

חובשי מד"א רפאל טולידאנו, אליה בנימין וארי רבינוביץ סיפרו: "קיבלנו דיווח על פעוט שטבע בבריכה בבית פרטי. הגענו למקום במהירות והביאו אלינו פעוט כבן שנתיים כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ותוך המשך הטיפול הרפואי פינינו אותו במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש, ואנחנו נלחמים על חייו".