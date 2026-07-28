בצל ההשתמטות: כך נופשות המשפחות החרדיות שאינן יכולות לצאת מהארץ

החברה החרדית החלה השבוע באופן רשמי את חופשת הקיץ שלה, המוכרת יותר בכינוי 'בין הזמנים'. החופשה, שהחלה חודש אחרי סיום הלימודים הממלכתיים-חילוניים, תסתיים הרבה יותר מוקדם ותימשך שבועיים בלבד, עד לראש חודש אלול. ועד אז, האתגר החרדי כפול: חופשה שצריכה להיות מותאמת לציבור, וגם במחיר משתלם למשפחות מרובות ילדים.

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צריך לשפשף עיניים כדי להאמין למראה המחירים המסופסדים של היוזמות בערים חרדיות. לדוגמה, בביתר עילית תשלמו עשרה שקלים בלבד לילד ללונה פארק ולהצגות. בבני ברק בנו פארק ענקי למשחקי הרכבה של לגו במחיר מוזל, כניסה נעה בין 30 ל-50 שקלים.

אבל בתקופת בין הזמנים הזו, צעירים חרדים מגיל גיוס חוששים להיעצר על עריקות באתרי הנופש, וגם משפחות של עריקים שבעבר נהגו לטוס לחופשה בחו"ל - מעדיפות שלא לעשות זאת כיום בשל הסנקציות, ומבלות בתקופה הזו בחופשה בארץ.

תופעה מוכרת בימי בין הזמנים היא החלפת דירות ובתים. במקום מלון או צימר, החרדים מחליפים ביניהם דירות - ושני הצדדים מרוויחים. אלה שכן יצאו לחופשה מלווים בדרך כלל במשפחה גדולה וינסו לחסוך בעלויות. באופן מפתיע, רבים יוצאים לנפוש בכפרים הדרוזים בצפון הארץ, שמתמלאים בנופשים חרדים בתקופה הזו.