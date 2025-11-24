בין שמים לארץ: חולץ בשלום הנער שנלכד על מנוף בגובה 100 מטרים

אירוע חריג ודרמטי נרשם הבוקר (שני) בירושלים, כאשר נער כבן 15 נלכד בגובה 36 קומות, לאחר שטיפס על משקולת מנוף בראש הבניין. עם קבלת הדיווח על האירוע הוקפצו למקום כוחות מתוגברים של היחידה לחילוצים מיוחדים, והם החלו בבניית מערכת חילוץ על מנת להוריד את הנער אל הקרקע בבטחה. לאחר שעברו כשעתיים מתוחות למדי - הכוחות חברו לנער, והורידו אותו מהמנוף אל גג הבניין.

מחקירת המשטרה עולה כי הנער הגיע לאתר הבנייה בשעות הלילה, לטענתו כדי "לראות את הנוף". הוא הגיע לראש בניין בן 44 קומות, משם טיפס לקודקוד המנוף. בשלב מסוים הנער החליק מכבל המנוף ונתפס בו. במהלך הלילה צעק הנער לעזרה, אך זה לא עזר. בשעות הבוקר כשהגיעו פועלים לאתר הם הבחינו בנער שנלכד ודיווחו על כך לכוחות ההצלה.

דוברות כבאות והצלה

על פי מפקד תחנת כיבוי אש האומה בירושלים, טפסר משנה שי נחמיה: "מדובר היה בחילוץ מורכב מאוד, הן בשל הגובה הרב והן בשל הזווית המורכבת והבעייתית שבה ממוקם העגורן. הלוחמים פעלו בשיקול דעת ובמקצועיות לבניית מערכת חבלים שתאפשר גישה בטוחה אל הנער וחילוצו".

מהמשטרה נמסר: בשעות האחרונות, הוזעקו שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים לאזור התחנה המרכזית בעקבות דיווח על אדם שנמצא על כבל של עגורן באתר בנייה בקרבת מקום. כוחות המשטרה פועלים בשיתוף לוחמי האש וכוחות חירום והצלה נוספים על מנת להוריד את האדם ולהבטיח את שלומו".