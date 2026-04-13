הולוגרמות בגודל טבעי ומשחקי "חדר בריחה": המהפכה הטכנולוגית של זיכרון השואה

מוזיאון השואה "בית העדות" חנך לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה מודל חינוכי המשלב מציאות מדומה, הולוגרמות ומשחוק, במטרה לגשר על פער הדורות המתרחב עם היעלמותם של שורדי השואה.

המבקרים במקום עוברים סיור וירטואלי במחנה ההשמדה בירקנאו באמצעות משקפי מציאות מדומה, וצופים בעדויות של ניצולים המוצגות כהולוגרמות בגודל טבעי. טכנולוגיה זו מאפשרת לדמות מפגש אישי וישיר, המייצר חיבור רגשי שלא ניתן להשיג בקריאה או בצפייה בסרטים מסורתיים.

הצורך בחדשנות טכנולוגית זו מקבל משנה תוקף על רקע דוח משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות שפורסם השבוע, החושף כי שנת 2025 הייתה המדממת ביותר עבור יהודים ברחבי העולם מזה עשורים.

לפי הנתונים, 20 יהודים נרצחו בתקריות אנטישמיות ובמקביל תועדו 124 מיליון פוסטים מסיתים ברשת החברתית X לבדה. כאשר תעשיית המידע הכוזב עושה שימוש בבינה מלאכותית כדי לעוות את ההיסטוריה, ב"בית העדות" משתמשים באותם כלים כדי לבצר את האמת ההיסטורית דרך חוויות אינטראקטיביות.

כחלק מהניסיון לדבר בשפת הדור הצעיר, המוזיאון מפעיל משחקי למידה בטאבלטים בסגנון "חדר בריחה" העוסקים בסיפורי הצלה, גבורה וחסידי אומות העולם. לצד אלו, מיצג "בית הזכוכית" משלב חידון דיגיטלי הנלווה לסרט, המעודד את בני הנוער להיות מעורבים באופן פעיל בתכנים. המהלך נועד לייצר חסינות תודעתית מול גלי ההסתה הגלובליים, ולהפוך את המבקר הצעיר מצופה פסיבי למשתתף פעיל בתהליך הנחלת הזיכרון.

הנהלת המוזיאון מדגישה כי השימוש בטכנולוגיה אינו גימיק, אלא כלי חיוני במלחמה על התודעה בעידן שבו צעירים צורכים את עיקר המידע שלהם דרך פלטפורמות חזותיות ומהירות. השילוב בין עובדות היסטוריות קשיחות לבין למידה חווייתית מאפשר ליצור חיבור ערכי עמוק, שמבטיח כי גם ללא נוכחותם הפיזית של השורדים, סיפורם ימשיך להדהד באופן משמעותי ומדויק בקרב דורות העתיד.