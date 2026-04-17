במשך 39 ימי המלחמה עם איראן פעלו לוחמי מערך "החץ" מסביב לשעון. על אחת מסוללות החץ העסוקות במלחמה פיקדה רב סרן ש'. במסגרת מסעותיו ב"ארץ הגיבורים", יצא שמעון אלקבץ לפגוש אותה, בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי".

הוא גילה סיפור אישי מטלטל ובלתי נתפס - היא איבדה את שתי חברות הילדות שלה, האחיות הודיה ותאיר ז"ל, שנרצחו במסיבת הנובה, לפני חודשיים התארסה ללוחם מילואים ששוב נקרא לדגל. את המסע המרגש הזה, אתם לא רוצים להחמיץ.

