אסון ליד ים המלח: גבר ואישה נהרגו כשמשאית התנגשה ברכבם

אסון קשה ליד ים המלח: גבר ואישה כבני 55 נהרגו הבוקר (רביעי) לאחר שמשאית התנגשה ברכבם, בכביש 1 סמוך לצומת אלמוג. "הרכב היה מרוסק ומעוך", מסרו פרמדיק וחובש במד"א שהגיעו לזירה. מותם של השניים נקבע במקום.

ממד"א נמסר כי "בשעה 05:22 התקבל דיווח על תאונת דרכים בין רכב פרטי למשאית בכביש 1 בסמוך לצומת אלמוג. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על גבר ואישה כבני 55, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקובעים את מותם".

פרמדיק מד"א זהר לומר וחובש מד"א רפי סעייד שהגיעו לזירה סיפרו: "הרכב הפרטי היה מרוסק ומעוך תחת חזית המשאית ובתוכו נלכדו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".