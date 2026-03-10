בזמן אזעקה: אדם פרץ לביתו של שורד השבי - וגנב את הקורקינט שלו

אדם פרץ הערב (שלישי) לביתו של שורד השבי בר קופרשטיין בזמן אזעקה - וגנב את הקורקינט שלו.

המשטרה הצליחה לאתר את החשוד תוך זמן קצר בזכות "AirTag" שהיה מחובר לקורקינט - ותפסו אותו כשהכלי עדיין ברשותו.

לפי כחודש וחצי, בר קופרשטיין, ששוחרר משבי חמאס לאחר שנתיים, התראיין למהדורת 15 ב-i24NEWS וסיפר כי הוא נתקל לאחרונה ביחס מחפיר מצד נותני שירות. הוא התייחס לדיון הציבורי סביב היחס לשבים, ושיתף בתקרית שאירעה לו לפני כשבוע בסניף "סופר-פארם", כאשר ביקש לרכוש תרופות.

"חיכיתי שם בתור די הרבה זמן. אחרי כל מה שעברתי, קשה לי מאוד לעמוד ולהיות סבלני", תיאר קופרשטיין. "הגעתי לקופה והצגתי לעובד את תעודת הפטור מתור שלי. התגובה שלו הייתה: 'אני לא מקבל פטור מתור'".

קופרשטיין תיאר את תחושת חוסר האונים והזעם שהציפה אותו באותו רגע: "קיבלתי 'מסך שחור'. כל מה שבא לך באותו רגע זה להתפוצץ". המקרה נגמר רק בהתערבות של אמו ואנשים נוספים שנחלצו לעזרתו.