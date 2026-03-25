דווקא עכשיו: המסעדות והברים בת"א שנפתחו באמצע המלחמה

בזמן שירי הטילים מאיראן אינו פוסח כמעט על אף חלק בישראל, אתמול (שלישי) בתל אביב - העיר ללא הפסקה - פגע טיל עם ראש נפץ במשקל של 100 קילוגרמים, והעיר את התושבים לתוך מציאות שנראית כאילו נלקחה מתוך סרט אפוקליפטי.

בשגרת המלחמה הנוכחית הדבר הכביכול מתבקש הוא לעצור את הכל, אבל למרות זאת יש כאלו שדווקא בוחרים להמשיך ולפתוח את העסקים כרגיל. כך יוצא שמסעדות וברים שפתיחתם תוכננה חודשים ארוכים מראש מוצאים את עצמם מושקים אל תוך מציאות של מלחמה.

החשש מהלקוחות שלא יגיעו, עובדים שיגויסו למילואים, ואווירה כללית מדוכדכת, כל אלו יוצרים תמונה שעל פניה נראית בלתי-אפשרית לבעלי המסעדות והברים החדשים בתל אביב. ובכל זאת, יש מי שאומרים - דווקא עכשיו צריך.

עבור חלקם לא מדובר רק בהכרח כלכלי. הרצון לעזור לישראלים לעבור את התקופה הלא יציבה שאנחנו נמצאים בה היא חלק מהמנוע שעוזר לבעלי המסעדות והברים לפתוח את שעריהם כל יום מחדש.