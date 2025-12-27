1,200 שקל לסועד: כמה יעלה לכם לחגוג סילבסטר במסעדה?

תקראו לזה סילבסטר, נובי גוד, ערב השנה החדשה, או אפילו סיום שנת כספים. אנשים רוצים להתלבש, לצאת, לבלות - אבל יש לזה תג מחיר יקר מאוד.

ערב השנה החדשה הוא שונה. רוב המסעדות עוברות לתפריט סגור, מיוחד לסילבסטר, עם מספר מנות קבוע מראש - לעיתים בלי אפשרות לשינויים או להזמנה מהתפריט הרגיל. והמחיר? גבוה משמעותית מהרגיל, בדרך גם לא כולל אלכוהול.

אז יצאנו לבדוק: מסעדת "הוטל מונטיפיורי" בתל אביב, לדוגמה, גובה עלות של 1,200 שקלים לסועד, מסעדת ה"שילה", עם מינימום של 690 שקלים לאדם - ומסעדת "פופ אנד פופ" נוקטת במחיר של 650 שקלים לסועד.

אז אם תרצו לצאת בכל זאת, תצטרכו לפתוח את הארנק - אבל כל זה רק בהנחה שתמצאו מקום. במסעדה "מלכה", לדוגמה, ישנה רשימת המתנה של 300 אנשים, ובמסעדת "סאן יאנג", רשימת ההמתנה עומדת על למעלה מ-100 אנשים.