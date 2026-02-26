שלוש תאונות אוטובוסים בתוך שעות: 32 פצועים בכבישי הדרום

בוקר חריג בכבישי הדרום: שלוש תאונות אוטובוסים התרחשו היום (חמישי) תוך מספר שעות בזירות שונות. בכלל התאונות נפצעו 32 אנשים בדרגות שונות.

התאונה הראשונה אירעה מעט אחרי השעה 8 בבוקר בכביש 25 סמוך לנבטים, כאשר אוטובוס התנגש ברכב פרטי. בתאונה נפצעו 10 נוסעים באוטובוס באורח קל, ונהגת הרכב הפרטי נפצעה באורח בינוני לאחר שנלכדה בו וחולצה על ידי צוות כב"ה.

התאונה השנייה התרחשה סמוך לשעה 9 בכביש 40 סמוך למצפה רמון, כאשר אוטובוס אזרחי שהסיע חיילים התהפך על צידו בצד הכביש. בעקבות התאונה נפצעו 21 אנשים, שניים במצב בינוני בהם הנהג, והשאר במצב קל. לאחר התאונה הכביש נחסם לתנועה לשני הכיוונים.

באזור השעה 10 וחצי התקבל דיווח אודות תאונה שלישית בה היה מעורב אוטובוס, הפעם עם משאית לפינוי פסולת בכביש 334 סמוך לשדרות. נהג האוטובוס חולץ במצב קל לאחר שנלכד בו.