מחצית מהדירות בישראל ללא ממ"ד: "התנהלות כושלת"

ניתוח של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, חושף כי ב-1.63 מיליון דירות בישראל אין מרחב מוגן, מתוך 3.06 מיליון דירות בשנת 2025 • "התנהלות הרשויות למניעת התחדשות עירונית, השאירה רבים ללא מיגון", נמסר

עדי כהן
עדי כהן
1 דקות קריאה
אנשים במקלט ציבורי בפתח תקווה במהלך מבצע "שאגת הארי", מרץ 2026 (למצולמים אין קשר לנאמר)
אנשים במקלט ציבורי בפתח תקווה במהלך מבצע "שאגת הארי", מרץ 2026 (למצולמים אין קשר לנאמר)חיים גולדברג / פלאש 90

55% מהדירות בישראל ללא ממ"ד, כך עולה מניתוח שערכו התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שפורסם הבוקר (שלישי). לפי הנתונים, שמתבססים על הלמ"ס, בישראל ב-1.63 מיליון דירות אין מרחב מוגן, מתוך 3.06 מיליון דירות בישראל בשנת 2025.

"לאורך השנים האחרונות, למרות פעולות חיוביות רבות שביצע המחוקק, הביאה התנהלות הרשויות הכושלת בשטח למניעת התחדשות עירונית, באין ספור שכונות ישנות, בכל הארץ והשאירה מיליוני ישראלים, שמזמן יכלו לגור בבית עם מיגון תיקני, ללא מענה", מסר רוני בריק נשיא התאחדות הקבלנים. 

Video poster
מחדל מתמשך: איך זה שליותר ממחצית מהישראלים אין מרחב מוגן צמוד לבית?

"האירועים של הימים האחרונים מזכירים שוב לכולנו שחובת כל הנוגעים בדבר: בעלי דירות ישנות, המדינה, השלטון המקומי והיזמים, לעבוד יחד כדי לקדם במהירות חסרת תקדים את ההתחדשות העירונית בכלל ואת הפתרונות להתחדשות עירונית מחוץ לאזורי הביקוש בפרט", הוסיף.

