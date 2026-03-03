מחצית מהדירות בישראל ללא ממ"ד: "התנהלות כושלת"

55% מהדירות בישראל ללא ממ"ד, כך עולה מניתוח שערכו התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שפורסם הבוקר (שלישי). לפי הנתונים, שמתבססים על הלמ"ס, בישראל ב-1.63 מיליון דירות אין מרחב מוגן, מתוך 3.06 מיליון דירות בישראל בשנת 2025.

"לאורך השנים האחרונות, למרות פעולות חיוביות רבות שביצע המחוקק, הביאה התנהלות הרשויות הכושלת בשטח למניעת התחדשות עירונית, באין ספור שכונות ישנות, בכל הארץ והשאירה מיליוני ישראלים, שמזמן יכלו לגור בבית עם מיגון תיקני, ללא מענה", מסר רוני בריק נשיא התאחדות הקבלנים.

"האירועים של הימים האחרונים מזכירים שוב לכולנו שחובת כל הנוגעים בדבר: בעלי דירות ישנות, המדינה, השלטון המקומי והיזמים, לעבוד יחד כדי לקדם במהירות חסרת תקדים את ההתחדשות העירונית בכלל ואת הפתרונות להתחדשות עירונית מחוץ לאזורי הביקוש בפרט", הוסיף.