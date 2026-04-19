דיון עם משפחות החטופים התקיים היום (ראשון) בכנסת לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה - ואף אחד מחברי הקואליציה לא נכח במקום.

יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ מירב כהן (יש עתיד), אמרה בפתח הדיון: "האימהות הקדישו למאבק להחזרת יקיריהן את כל נימי נפשן... היום, אחרי שהמאבק הסתיים, הן נותרו עם שקט אחר. שקט כבד. עם האבל. עם הגעגוע. וגם עם הרבה מאד שאלות שטרם קיבלו מענה, כי עדיין למרות השנים שחלפו עדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לחקר הטבח הנורא".

חגית חן, אימו של חייל צה"ל איתי חן ז"ל שנחטף על ידי החמאס, שיתפה: "אנחנו לא מסוגלים לעבוד. אין לי אפשרות לעשות שום דבר חוץ מלשבת ליד הקבר של איתי ולעשות דברים לזכרו. אני לא מצליחה לעשות דברים בלי שרובי מגיע איתי. המשפחה שלנו מפורקת לגמרי, לא מתפקדת. יש לי עוד שני ילדים שאני לא מצליחה להיות אמא שלהם".

"אני כבר לא מדבר על זה שלרובי ולי היה עסק שכבר לא קיים", אמרה חגית, "כשהחזירו את איתי ופתאום הפכנו למשפחה שכולה, אין כפתור שיכול פשוט להעביר אותנו ממשפחה של חטוף למשפחה שכולה. אני בהרגשה שלי עוד לא הצלחתי לעכל את זה שהחזירו את איתי עדיין. במעט שאני מצליחה להירדם בלילה, אני עוד במאבק להחזיר אותו. אני לא מרגישה שהצלחתי להיפרד ממנו".

"אחרי שנתיים וחודש, אני לא רוצה לספר לכם מה מחזירים בעצם. אני לא ראיתי את ההוכחות ללמה הוא לא בחיים, אני לא יכולה להתמודד עם זה. והמחשבה שברגע אחד מעבירים אותנו ממשפחה של חטוף למשפחה שכולה וזורקים עלינו פסיכולוג, אני לא מבינה את זה. איפה המעטפת למשפחות החטופים החללים? למה אני צריכה לראות שמשפחות של חטופים שחזרו בחיים מקבלות הכרה מלאה - ואנחנו לא? גם לנו מגיע".

רובי חן, אביו של איתי ז"ל: "אתם בבוקר קמתם והלכתם לעבודה, אנחנו הגענו לבית העלמין. העוגנים שלנו נעלמו, ואנחנו צריכים להתחיל מחדש. אנחנו תושבי העיר נתניה, ואנחנו לא זכאים לפיצויים (על העסקים). אין פה מענה ואין פה תשובה. הגיע הזמן שהכנסת, הנציגים שלנו, יבינו שעברנו משהו שונה. צריך לעשות אפיון צרכים למה ששונה אצלו, ולתת את המענה המתאים".

דוריס ליבר, אמו של גיא אילוז ז"ל שנחטף על ידי החמאס: "עשרה ימים לא ידענו כלום, אף אחד לא פנה אלינו. נסענו פעמיים למשטרה כי היינו צריכים לתת עדות - איבדו אותה. עשרה ימים גיא נחשב כנעדר. היינו חייבים לשמור על שתיקה. איך שהבנתי שהוא יכול להיות בחיים, יצאתי למשלחת ונפגשתי עם האו"ם והצלב האדום. אני לבד. גיא היה הבן היחיד שלי. אין לי כל תמיכה ממשפחה כזו או אחרת".

"יום אחרי חזרתי, וקיבלתי טלפון מהצלב האדום בבקשה שגיא יהיה בראש הרשימה, אמרו לי שאני צריכה להעביר את כל הפרטים, ושזו שיחה חסויה ושאם אספר למישהו אני אאבד את האפשרות היחידה לראות עוד פעם את הבן שלי. הרגשתי שאני חייבת לעדכן מישהו, ועדכנתי את הקצינה שלי. היא צעקה עליי בטלפון, ואז התחילה אזעקה. שם החלה הפרעת דחק פוסט-טראומטית אצלי. המוח שלי עבר פגיעה אמיתית. שנתיים לפני האירוע סיימתי תואר ראשון בציונים מרהיבים, והיום אני לא מצליחה לקרוא יותר מארבעה משפטים ברצף. אני לוקחת תרופות. גם את השירותים שכביכול נתנו אני לא מקבלת. כבר אין לי כוחות לדאוג לעצמי. מי מטפל בי?", אמרה דוריס.

איילת סמרנו, אמו של יונתן סמרנו ז"ל, סיפרה: "אין לי שום יכולת להישאר בארץ ביום הזיכרון. זה היום זיכרון השלישי שאני בורחת מהארץ. אני נתפסת כחזקה, ועדיין אני מרגישה שקופה מאז שהילד שלי חזר. הייתי וורקהולוית כל ימי חיי, וכשהוא חזר לא הייתי מסוגלת. מאז ה-7.10 אני לא מסוגלת לעשות ימי שישי, חגים, עם המשפחה שלי. הילד שלי לא רק איבד אח, הוא איבד הורים, כי ההורים שלו לא מתפקדים. אני כואבת את האובדן של הבן שלי, אבל אני גם כואבת יום יום את הקושי שהבן הקטן שלי חווה".

"השתכרתי מהמשכורות הגבוהות במשק, ומאז אני מבזבזת את הכסף ממענק ההסתגלות", הוסיפה בכאב. "אני שבר כלי. אין שוני בכאב בין אמא שאיבדה ילד במלחמה, בנובה, ממחלה. יש שוני מהותי בתהליך שאנחנו לא יכולות לעכל. בחוסר ודאות בכל סרטון שיבוא. אחרי 58 יום אמרו לי שהילד שלי לא חי וקיוויתי וציפיתי שאולי זו טעות. כל פעם חיפשתי חטוף שאולי דומה לבן שלי כי אולי התבלבלו. הלכתי ברחובות וכשראיתי הומלס, קיוויתי אולי זה הבן שלי, אולי הוא הצליח לברוח ואולי הוא לא יודע איפה הוא? אולי הוא איבד את הדעת ואני צריכה למצוא אותו? ואני נחשבת אישה חזקה. ואחרי שנתיים אני אמורה לח זור למעגל החברים שלי, למעגל המשפחה שלי. אני לא מסוגלת לשבת בערב שישי כי אני מרגיה שמרחמים עליי כשכולם יושבים עם הילדים שלהם ואני לא. זה הכאב של השכול".