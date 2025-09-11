הולכת בסיוע בני משפחתה - ותיארה תנאי שבי קשים: תיעוד ראשון של אליזבט צורקוב בישראל | צפו

מומלצים -

אליזבטה צורקוב, הדוקטורנטית הישראלית ששוחררה מהשבי בעיראק, תועדה לראשונה מאז חזרתה לישראל כשהיא הולכת בבית החולים שיבא בתל השומר, בסיוע בני משפחתה וחברותיה. בתיעוד, שפורסם היום (חמישי) נראה המפגש המרגש, לאחר למעלה משנה בשבי מיליציית "כתאיב חיזבאללה".

כמו כן, מלשכת ראש הממשלה נודע כי צורקוב שוחחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והודתה על המאמצים שהושקעו בהשבתה, תוך שתיארה את תנאי השבי הקשים בהם הוחזקה.

נתניהו בירך אותה עם שובה, הדגיש את ההשקעה הרבה שהובילה לשחרורה והודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, למזכיר המדינה מרקו רוביו, לשליח המיוחד אדם בוהלר ולמתאם השבויים והנעדרים גל הירש.

נזכיר, כי אמש, בריאיון ל־i24NEWS חשף אדם בוהלר, מי שהוביל את המאמצים האמריקניים לשחרורה, פרטים חדשים מאחורי הקלעים. לדבריו, צורקוב "עברה עינויים ותיארה חיים לא קלים בשבי". בוהלר סיפר כי רגע השחרור לווה בדמעות: "היא דיברה לראשונה עם אמה בטלפון - שתיהן בכו. זה היה רגע של הקלה עצומה".

בוהלר ציין כי השחרור הושג לאחר שהנשיא טראמפ חתם על צו נשיאותי שהבהיר לארגוני הטרור ולעיראק כי ארה"ב נחושה לפעול. "כשנשיא מאיים - הוא רציני", אמר. לדבריו, המאמץ נמשך כעת גם להשבת החטופים הישראלים מעזה: "אלו טרוריסטים שמחזיקים אנשים. גם חמאס צריך לקחת את האיומים ברצינות".