הצעירה האוסטרלית שעזבה הכל כדי להתגייס לצה"ל ולהתגייר

רובי אמויאל, צעירה בת 20 מאוסטרליה שהפכה לפעילה בולטת ברשתות החברתיות למען ההסברה הישראלית, הכריזה היום (רביעי) באופן רשמי כי תתגייס לשורות צה"ל בעוד כחודש וחצי ותחל בהמשך תהליך גיור. החלטתה של רובי חריגה בנוף, שכן היא אינה יהודייה במקורה, והיא בחרה לקשור את גורלה במדינה דווקא בתקופה של מלחמה פעילה בכמה חזיתות.

החיבור של רובי לישראל החל עם הגעתה לביקור, שם נחשפה לדבריה לקהילתיות יוצאת דופן שאינה מוכרת לה ממולדתה. היא תיארה כיצד זרים גמורים הזמינו אותה לסעודות שבת והעניקו לה תחושת שייכות מיידית.

למרות המרחק הגיאוגרפי והתרבותי מאוסטרליה, רובי טוענת כי התמיכה החברתית בישראל מספקת לה ביטחון אישי שגובר על האיום הביטחוני הפיזי, כולל במהלך המתקפות הישירות מצד איראן.

המדיניות הרשמית והלך הרוח הציבורי באוסטרליה הפכו בשנה האחרונה לביקורתיים מאוד כלפי ישראל, מגמה שרובי מנסה להילחם בה דרך חשבונות המדיה החברתית שלה. היא מציינת כי בני משפחתה וחבריה באוסטרליה מתקשים להבין את צעדיה ואף סבורים כי איבדה את שפיותה, אך היא מייחסת זאת לבורות ולצריכת מידע מוטה בתקשורת הזרה. לדבריה, המטרה שלה כעת היא לחנך את מי שמוכן להקשיב ולהציג פנים אחרות של המציאות הישראלית.

הגיוס המתוכנן של רובי לצה"ל מהווה את הצעד המעשי הראשון שלה בדרך להפיכתה לחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, כאשר השלב הבא יהיה תהליך הגיור. רובי חתמה את דבריה במסר של חיזוק לעורף הישראלי, כשהיא קוראת לציבור להמשיך לדבוק בזהותו הייחודית מתוך אמונה שהאמת על המתרחש בישראל תתקבל בסופו של דבר גם בעולם.