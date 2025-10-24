מדינת חסות? המציאות הישראלית-אמריקנית מוכיחה את ההפך

במסגרת הניסיון להקטין את חלקה של ישראל בהסכם הנוכחי, עלה קמפיין חדש: ישראל היא מדינת חסות של ארצות הברית. למה להסתפק באמירה הלא נכונה שטראמפ כפה על נתניהו את ההסכם, אם אפשר להגזים אפילו יותר ולומר שכולנו כפופים לאמריקנים. אבל רגע. משהו לא מסתדר.

אתם זוכרים שהיו פה אנשים שכעסו על זה שהממשלה הנוכחית, זו שעכשיו הפכה את ישראל למדינת חסות כביכול, בעצם מחבלת ביחסים שלנו עם האמריקאים? שממש זעמו כשיצא הסרטון של נתניהו נגד אמברגו הנשק האמריקאי בתקופת ביידן. או כאלה שממש רצו שישראל תהיה מדינת חסות עד לכדי התערבות ברפורמה המשפטית - עניין פנימי. שלא היססו לקרוא לנשיא ביידן "להציל אותנו". זה ביחס לצביעות. עכשיו רגע למציאות.

על התקיפה בקטר שהיום מבינים שתרמה להסכם הנוכחי - אמרו מחזיקי טענת החסות שהיא נעשתה ללא תיאום עם האמריקאים. לתקיפה באיראן ישראל יצאה ללא תמיכת ארה"ב שהצטרפו אחר כך כשראו את ההצלחה. גם לרפיח האמריקאים בתקופת ביידן לא רצו שניכנס. ועכשיו האמריקאים פועלים להקמת כוח רב בינלאומי במקום זה של הרשות בעזה בגלל התעקשות ישראלית ולהוצאה של כוחות טורקיים מעזה. שלא לדבר על זה שהנשיא הרצוג עדיין לא חנן את ראש הממשלה. אנחנו ממש מדינת חסות לא משהו. מה שמעלה את השאלה - איזה אינטרס יש לאמריקנים להחזיק בנו?

אז במקום להבין שמדובר בעוד טעות מבית היוצר של מי שטעו לאורך כל הדרך בניתוח יחסי טראמפ-נתניהו, שאמרו שלטראמפ נמאס ואז בכנסת היו צריכים להתכווץ בכסא, או ממי שרק מדברים על אסטרטגיה ולא מבינים בה - קל יותר לצעוק חסות.

ונכון, יש מקרים שבהם התקשינו להוציא לפועל דברים בגלל לחץ בינלאומי. כמו למשל ה D9 שהתעכבו בתקופת ביידן והסיוע ההומניטרי שנכנס. אבל מעבר לעובדה שבדיפלומטיה גם צריך לשלם, אל תשכחו שהיו בינינו מי שתרמו ללחץ הזה כשלקחו חלק בקמפיין הרעב בעזה.

ואל תתפלאו אם בסוף תהיה נורמליזציה ואחריה בע״ה ריבונות או העלמת עין מבנייה מאסיבית ביהודה ושומרון. אלא אם האופוזיציה שניסתה השבוע לחבל ביחסים עם ארצות הברית, תעשה מזה עניין. חבל, אופוזיציה במדינת חסות לא היתה מתנהגת ככה.