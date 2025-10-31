מעורב ירושלמי: הניתוק של הפצ"רית - והמפלה

שורשי פשעה של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי נעוצים בשנת 2023. "ההצלחה של המחאה" שפירקה את המדינה חיזקה את תחושת הבעלות של כל המערכת המשפטית - בצבא ובאזרחות. בזמן שבמחאה הזהירו מדיקטטורה של ממשלה, הדיקטטורה המשפטית הלכה והתעצמה. וכמו בדיקטטורות - עם שכרון הכוח מגיע הניתוק.

הפצ"רית המנותקת נכשלה בהבנת הכעס הציבורי ובניתוח כוחה בחברה. היא חשבה שכולנו חברים ב-"כוח קפלן", ושלאף אחד לא יהיה אכפת. סך הכל לא מדובר ב"אחים לנשק", לא שפחות בגלימות, זהבה גלאון לא תלבש שמלה עם הפרצופים של לוחמי כוח 100.

היא טעתה. אמנם באל-ג'זירה, ב-CNN, בכל התקשורת האנטי-ישראלית, זה תפס יפה מאוד. אבל בארץ, קרה משהו אחר. זה לא רק אירועי ה-7.10 וההבנה שאין דבר נתעב יותר מנוח'בות, אלא המיאוס וחוסר האמון במערכת המשפט. כי במבט לאחור אלימות המחאה והיחסים הקרובים בין המחאה האלימה ביותר שהיתה פה לראשי מערכת המשפט ואכיפת החוק יצרו מיאוס. הציבור הרגיש שהמערכת קשרה נגדו קשר. והוא צדק. כי הפצ"רית שאמורה להיות בצד של הלוחמים פעלה נגדם.

ולא רק. ההדלפה והעובדה שהם רואים איך משחירים את ישראל בעולם בעקבות הסרטון ושותקים - פגעה בכולנו. ומה עם החטופים? כולם תוהים על איך הפעולות של בן-גביר פגעו בחטופים בשבי, איך פגע הסרטון שהודלף בחטופים שלנו? זה לא מעניין?

עכשיו גם ברור למה לא רצו את דוד זיני. אנחנו טעינו, זה לא רק הכיפה ואחד עשר הילדים, זאת העובדה שהוא לא חלק מהם. שהוא לא זקוק להגנת היועמ"שית כמו רונן בר והרצי הלוי. הוא לא מאותה קליקה חברתית והוא גם לא מעוניין בה.

ואין להם בסוף את מי להאשים. לא לוין הביא עליהם את המפלה וגם לא רוטמן. רק הם בהתנשאות, בניתוק, במחאה האלימה והמוטרפת שהיתה פה, המחשבה שהם מעל החוק הביאו את זה על עצמם. תומכי הרפורמה צדקו - מערכת המשפט מתנהלת כדיקטטורה וכמו כל דיקטטורה היא בסוף הפילה את עצמה.