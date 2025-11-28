מרמה והפרת אמונים: היועמ"שית הפכה לנטל על מערכת המשפט

בתחילת נובמבר התפוצצה פה אחת מהפרשות החמורות ביותר בתולדות המדינה. פרשה שהחשודים בה ראשי מערכת המשפט ואכיפת החוק בצבא ובמדינה. ולמרות שהם חשודים בעבירות חמורות כמו שיבוש הליכי חקירה, האמת היא שאין חקירה וזה לא שאין מה לחקור - גם במקרה של הפצ"רית וגם במקרה של היועמ"שית.

אמש פירסם כתבנו אבישי גרינצייג, שגלי בהרב מיארה התערבה באופן ישיר בניהול חקירת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי, ודאגה שהחקירה תצא מידיו של מפקד להב 433 מני בנימין. בתזמון קוסמי, שמו של מומי משולם שמוכר לנו מתיקי נתניהו שמתפוררים עלה כמי שיתלווה לחקירה של בנימין. כשהאחרון סירב, הוא מצא עצמו בחקירה.

עכשיו תראו, אנחנו זוכרים שגורמי מערכת המשפט ואכיפת החוק השתמשו בכלים משפטיים כדי לערער את המערכת הפוליטית. על נתניהו הוטלו אינספור ניגודי עניינים, כולל עיסוק ביועמש"ית. היה פה דיון אמיתי על הוצאה לנבצרות - בגלל כתבי האישום ומערכת המשפט הפכה את המשפט לכלי נשק נגד נבחרי הציבור ובהתאמה - נגד הציבור ועכשיו זה מתהפך עליה.

ומרוב שאנחנו, הציבור שמע את הסיסמה "שוחד, מרמה והפרת אמונים" - אנחנו יודעים לתת בהם סימנים. כי היועמ"שית שהיא עובדת ציבור - חשודה, לפחות ציבורית - לא רק בטיוח חקירת ההדלפה והפצ"רית ובניגוד עניינים אלא בעבירות החמורות של מרמה והפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

ולפי הסטנדרטים שהיא יצרה היא צריכה ממש ברגע זה להיחקר. נכון שלא יעצרו אותה בנשקים שלופים כמו נגד א' או קובי יעקובי. לא ימנעו ממנה לראות ייעוץ משפטי כמו אוריך או פלדשטיין, לא יעשו לה תרגילי חקירה כמו שעשו לניר חפץ - אבל המינימום שמגיע לנו ולה - זו חקירה.

הרי מה זה מרמה והפרת אמונים? מקרה בו עובד ציבור פוגע באינטרס הציבורי שזה בדיוק מה שהיא עושה. ואם אנחנו לא מספיק חשובים, אולי במערכת המשפט יהיה מי שיבין שהיא הפכה לנטל לא רק עלינו - אלא עליהם.

כי כרגע בהרב-מיארה נתפסת יותר כאוטוריטה עבריינית מאשר משפטית. זה האינטרס של השופטים אהרון ברק, יצחק עמית ואחרים שהיא תשב בחדר חקירות. זה גם היה אמור להיות אינטרס שלה, מעניין למה היא נלחמת בזה.