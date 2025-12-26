החזית הדרומית: חוק אחד לנתניהו, חוק אחר לפצ"רית?

שתי פרשיות מטלטלות את המדינה: האחת פרשת קטאר והשניה פרשת הפצ"רית-יועמ"שית. אם נשים בצד תקינות פוליטית אפשר לומר שהשמאל רואה בפרשת קטאר ככזו שתומכת בעמדות שלו והימין תופס את פרשת הפצ"רית ככזו שתומכת בעמדות שלו.

השמאל, או המחנה שהתנגד לרפורמה, רואה בפרשת קטאר אפשרות להגיע לנתניהו, למרות שבדומה לצוללות, נתניהו כבר נתן עדות ולא נמצא אליו קשר. במידה ויימצא כזה, הוא בוודאי ייתן עוד עדות, ייחקר ואולי אף יגיע לבית המשפט - לא אירוע חדש. אבל הנקודה היא שמתנגדי הרפורמה, תופסים גם את הפרשה הזו כפרשה שיכולה לשכנע את הימין.

זה לא המצב. להיפך, הסיטואציה הנוכחית מסבירה למה ראשי מערכת אכיפת החוק והמשפט מצויים בקונספציה. בפרשת קטאר, פלדשטיין מתגלה כנוכל והעיתונאים שעבדו מולו גם לא יוצאים מוחמאים. אבל המחנה הלאומי מרגיש שהיא נחקרה לעומק, כמו שצריך ושננקטו בה אפילו אמצעים חמורים ולא מידתיים.

בפרשת הפצ"רית זה אחרת לגמרי. התחושה בימין היא שהפרשה הזו מטוייחת מא' ועד ת'. בזמן שנתניהו נתן עדות בפרשת קטאר ועוזריו נחקרו, אצל היועמ"שית זה לא מתקרב לשם. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, קבע שהיא נקייה עוד בהתחלה, ככל שידוע לנו העוזרים שלה לא נקראו לחקירה - למרות שיש נחקרים אחרים שהצביעו על מעורבות שלהם.

שלשום ראינו איך שרון אפק מגיע בפנים חשופות לבקר את הפצ"רית מבלי לחשוש בכלל ממראית העין, והתחושה היא שהנחקרים והחוקרים - צמרת אכיפת החוק והמשפט פשוט קשרו קשר נגד ציפור נפשו של הציבור הישראלי - לוחמים. ועוד בשביל מי - מחבל.

המחנה הלאומי מתהלך בתחושת חוסר אונים מול שגעון הגדלות הזה. הוא מרגיש שלא רואים אותו. שהחוק הוא המלצה בלבד בעיניי האנשים האלו, שאמונים על החוק והצדק, וחיים בהיבריס שמשתווה רק לזה של בכירי מערכת הביטחון בשנים, בשבועות ובימים שלפני השבעה באוקטובר.

וכמו שהאחרונים כשלו במקצוע שלהם - שמירה על הביטחון, ככה המקבילים שלהם במערכות אכיפת החוק והמשפט נכשלים בתפקיד שלהם. אם הם רוצים ללמוד לקח, זה אולי להקשיב, קצת, למי שהם לא סופרים.