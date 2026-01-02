החזית הדרומית: ישראל קיבלה אומץ להילחם באויבים, בג"ץ - בנו

את 2025 אפשר לסכם כשנה טובה לישראל. בשנתיים שקדמו לה היינו עסוקים בליקוק פצעים ומלחמה בסמוך לגבולות. לישראל יש היום כוות בעזה ובסוריה כדבר שבשגרה, כמעט מדי יום יש תקיפות בלבנון, במסגרת מה שנחשב להפסקת אש וכמות הפיגועים ביהודה ושומרון ירדה משמעותית.

במקביל התמודדנו עם עלילות דם שחלקן גדלו אצלנו על הרעבה, אונס מחבלים ורצח עם. עם מדינות באירופה שהכירו במדינה פלסטינית ועודדו את האנטישמיות אצלם. צלחנו את האירועים האלה צבאית ודיפלומטית.

כל החטופים החיים חזרו הביתה. גם החללים למעט אחד - רני גואילי שעדיין חטוף בידי חמאס ובעזרת ה' יחזור ב-2026. ואחרי שסיימנו עם הגבולות שקרובים אלינו, לא עצרנו. לאורך כל השנה האחרונה ישראל שברה את הגבולות הגאוגרפיים והתודעתיים.

המשכנו לתקוף בתימן גם אחרי שהאמריקאים הפסיקו; תקפנו בקטאר; מבצע "עם כלביא" היה מהגדולים שהיו לנו. היו שם יוזמה, תחבולה, אומץ - כל מה שהיה חסר לנו לפני 7 באוקטובר. היינו כל כך טובים בזה, עד ששכנענו את טראמפ, הנשיא האמריקני שנמנע מכל מעורבות צבאית - לקחת חלק בהצלחה.

והשבוע התבשרנו על ההכרה של ישראל בסומלילנד. אמנם אנחנו מדינה של אנשים טובי לב, אבל ההכרה בעצמאות של חבל הארץ הקטן הזה היא לא סתמית. לא מן הנמנע שישראל פעלה משם צבאית עוד לפני ההכרה ועכשיו תמשיך את הפעולות באופן יותר גלוי. החות'ים והאיראנים לא חשבו שנגדל פרוקסי מתחת לאף שלהם. הפתענו אותם אבל גם את עצמנו.

ובזמן שבעולם ישראל מתפקדת כמעצמה, כאן המצב אחר. אנחנו יכולים לפרוץ את הגבולות של תימן, קטאר ואיראן, אך פה, בבית, סיימנו את השנה האזרחית חסרי אונים מול בג"ץ. הם מחליטים מי יחקור את הפצ"רית, מי יהיה ראש השב"כ, מה יהיה עם גלי צה"ל. יצחק עמית מינה את עצמו לִנְשיא העליון ואת שנת 2025 סיימנו עם הודעה של נציב קבילות השופטים על ניגוד העניינים של עמית.

בזמן שישראל קיבלה אומץ להילחם באויבים, בג"ץ קיבל אומץ להילחם בנו. הפוליטיזציה שלו מעולם לא הייתה בוטה וחצופה יותר. בהיעדר האופוזיציה, לקח בג"ץ לעצמו את התפקיד והוא עושה זאת בחדווה ובלי בושה. בחוץ אנחנו גיבורים. בבית, אנחנו נתינים. לפחות עד שהשלטון יחזור לעם. דמוקרטיה, אתם יודעים.