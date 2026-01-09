אנרכיזם וסרבנות: מי ה"דמוקרטים" שהצטרפו ליאיר גולן?

השבוע התעוררה הפוליטיקה הישראלית לשחר של יום חדש. יאיר גולן, הידוע בזיהוי תהליכים מטעם עצמו כמובן, הודיע על צירופה של שורת אנרכיסטים מקפלן למפלגה שלו.

מתחת לשלטי המחאה והמדורות באיילון, הפציעו לפתע אנשי המחאה נגד נתניהו - סליחה, נגד ההפיכה המשטרית כמובן - כדי לבשר שההפגנות שלהם שהטריפו במשך שלוש שנים מדינה שלמה, היו בסך הכל קרש קפיצה אלגנטי לכיסא בפרלמנט הישראלי.

"הדמוקרטים", ככה הם קוראים לעצמם, טרחו גם השבוע להטיף לנו עד כמה הם, ורק הם, עמוד השדרה הערכי, האידיאולוגי, הציוני. הדגל שלפני מי שמכנים את עצמם המחנה הליברלי בישראל.

אז בואו ניזכר מי הם אותם דמוקרטים. אנשים שהבהילו אזרחים שתכף תהיה פה דיקטטורה. שרפו רחובות, חסמו כבישים, עודדו חרמות ושיסעו במקומות עבודה בהם חויבו העובדים לצאת ולהתנגד, אחרת יסמנו וינדו אותם. כסף לא היה חסר להם - אליטת הכלכלה הישראלית עמדה מאחוריהם ודאגה לכל מחסור.

אבל שיא השיאים היה החץ השלוח שהם ירו אל קודש הקודשים של מדינת ישראל. הסרבנות. האנשים האלה גייסו את הדבר הכי קדוש לנו, צבא ההגנה לישראל, לצרכים פוליטיים. אחרי 7 באוקטובר הם התגייסו לעזור, והתנדבו, באמת תודה. מה שהם עשו לא יישכח ולא ייסלח.

אז איך האנשים האלה ישנו בלילות, כשהם יודעים שהאויבים שלנו צופים בנו נקרעים מבפנים, ואז ברגע אדיר של חולשה כובשים לנו חבל ארץ? ואיך אחר כך, בעוד אנחנו מדממים במלחמה ארוכה, חטפו אותם האנשים את מטה משפחות החטופים. משפחות יקרות ואהובות שנאלצו בנוסף לכל צרותיהן לסבול גם מדורסנות מתנגדי הממשלה. מי שלא הלך על הראש של נתניהו - חטף.

מדינת ישראל צריכה אתחול מחדש. היא זקוקה להבטחה, לתקווה, לאיחוד שורות. אבל במה יועילו הדמוקרטים האנרכיסטים? מה יעשו חברי הכנסת החדשים? יתקשטו בחליפות ואז יציתו מחדש את הרחובות? יסרבו לשרת בצה"ל? יסגרו ערוצי ימין שמעזים להביא את קולות העם?

ישראל תהיה דמוקרטית גם בלי הדמוקרטים. היא תהיה מאוחדת יותר בלעדי האנשים שהשקיעו להרוס ולהחריב. מי שנתנו רעיונות נלוזים לעשבים שוטים מהצד השני, כמו מרדכי דוד, צריכים לאפסן את מכלי הנפט והגפרורים, ולצאת לחופשה ארוכה של חשבון נפש. כבר כמעט הלכנו לאבדון בגללם. גם לשמאל, מגיע משהו ברמה יותר גבוהה.