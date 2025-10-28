ישראל מתייבשת: השפעות הבצורת על המדינה | אלי לוי בשטח

מאחורי ההגדרה הרשמית של "שנת בצורת בישראל" מסתתרים נזקים חמורים של ממש, לא רק לחקלאות - אלא גם לתיירות, כלכלה ולמחיר שאנחנו משלמים על האוכל שלנו. אלי לוי יצא לכינרת ולנהר הירדן לראות בעיניים איך נראית בצורת, ולמה לא רק החקלאים צריכים להיות מוטרדים ממנה.

"אלי לוי בשטח" - צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית