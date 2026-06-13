מטריד במיוחד: ילדים פלסטינים, קטינים מתחת לגיל העבודה, מועסקים בעבודות ניקיון ברחובות העיר בני ברק, כך פרסם הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עידו שברצטוך. לטענת הקבלן שמעסיק אותם, הילדים מגיעים ממחנה פליטים באזור ירושלים.

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יצאנו למסע כדי לבדוק כיצד קטינים ללא אישורי עבודה מועסקים על ידי קבלני עירייה. אחד הקבלנים סיפר כי מדובר ב"קטנים, נערים בגיל בית ספר. הכי צעיר בן 15 או 17". יעקב וידר, חבר מועצת העיר, מסר: "קיבלתי דיווחים רבים - כולל תיעודים בווידאו ובתמונות - על העסקת פלסטינים בבני ברק".

למרות הבטחות העירייה לפעול למען ניקיון העיר - ואפילו לקיחת הלוואות של מיליונים עבור הנושא - תושבי העיר הצפופה בישראל סובלים מרחובות מלוכלכים שנראים כאילו צולמו במדינות עולם שלישי. וידר ציין כי אלמלא המאבק שלו, לא היה חל שינוי בנושא. אלא שמהר מאוד התושבים עצמם הבחינו שמשהו במהפכת הניקיון הזו אינו כשורה. תושב סיפר: "לוקחים הלוואות של 25 מיליון בשביל שהם ישחקו ברחוב".

בקבוצה השכונתית של מטה המאבק של התושבים הדיווחים המדאיגים החלו לזרום, והודעות טקסט של תושבים המדווחים על ילדים בני 12 שעובדים בניקיון ועל פחד ברחובות החלו להגיע. רוב המנקים שפגשנו בשטח כלל לא מדברים עברית. אחד מהם שכן מבין עברית הוא אמר שהילדים שניקו "הלכו הביתה" והוסיף: "יש בני 16,15, קטנים".

לבסוף השגנו את הטלפון של הקבלן האחראי, ולאחר שהבנו שגם הוא לא מדבר עברית, שלחנו תחקירן מטעמנו כדי לפצח את התעלומה. הקבלן שיתף: "הם מירושלים, ממחנות הפליטים וממקומות כאלה. הם כל פעם מתחלפים". על השאלה אם הנערים ישנים בבני ברק או חוזרים כל יום לבתיהם ענה: "הם חוזרים באותו יום, מגיעים הביתה בשמונה בערב". עוד סיפר הקבלן לתחקירן כי הוא עצמו ממצרים.

כלומר, קבלן הניקיון, שלדבריו הוא מצרי שמתגורר ביפו, אישר כי הוא ושותפו מעסיקים ילדים ממחנה פליטים באזור ירושלים. לא ברור אם הוא עצמו בכלל שוהה כאן כחוק. מה שכן ברור הוא שקטינים פלסטינים מתחת לגיל העבודה החוקי בישראל מנקים את רחובות העיר בני ברק. הילדים מתחלפים, הקבלנים גוזרים קופונים - והרחובות נשארים מזוהמים.