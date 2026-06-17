מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (רביעי) דו"ח מיוחד הבודק את רשמת השירות לציבור של גופים ציבוריים, זאת כבדיקת מעקב לאחר דו"ח שפורסם על אותם גופים בנובמבר 2024. מהנתונים עולה, כי כשליש מהתלונות שמבררת הנציבות מידי שנה עוסקות בשירות לציבור - נתון המצביע על מרכזיותו של הנושא מבחינת הציבור.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הגופים שנבדקו כעת: המוסד לביטוח לאומי; רשות המיסים בישראל; רשות האוכלוסין וההגירה; משרד התחבורה והבטיחות בדרכים; חברת עמידר החדשה; חברת החשמל לישראל בע"מ ורשות מקרקעי ישראל. הם נסקרו לאחר גיבוש קריטריונים לבחירה: גופים שמתקבלים עליהם בנציבות מאות תלונות מידי שנה לכל הפחות; הם מספקים שירות לציבור בפריסה ארצית; יש להם מרכזי שירות פיזיים במחוזות שונים, מוקדי שירות טלפוניים ואתרים באינטרנט.

מהנתונים עולה, כי ארבעה גופים קיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע: רשות האוכלוסין, משרד התחבורה' רשות המיסים ורשות מקרקעי ישראל בעוד ששלושה גופים קיבלו ציון משוקלל גבוה מהממוצע: חברת החשמל, הביטוח הלאומי ועמידר. בנוסף, בסקר הנוכחי חל שיפור בציון המשוקלל שניתן כמעט לכל אחד מהגופים (למעט משרד התחבורה), וכפועל יוצא מכך גם בציון הממוצע של כלל הגופים (73.9, לעומת הציון בסקר הקודם – 70.8).

המשמעות היא, שהגופים שנבדקו ביצעו שינויים וטייבו את השירות שהם נותנים. לצד זאת, הסקר הנוכחי משקף שיפור בממוצע הציונים במרכזי קבלת הקהל של הגופים וגם באתרי האינטרנט שלהם. לעומת זאת, ישנה ירידה בציון הממוצע של המוקדים הטלפוניים של הגופים.

את הציון המשוקלל הגבוה ביותר בנוגע לטיב השירות קיבלה חברת החשמל (87.7) - כך שלמעשה היא הגוף שקיבל את הציון הגבוה ביותר בשני סקרים. בהמשך הרשימה נמצא הביטוח הלאומי (77.5). הציון הנמוך ביותר בשני הסקרים היה של רשות האוכלוסין, אולם הציון היא רשמה עלייה לעומת הסקר הקודם.

הנתונים המלאים

טיב השירות במרכזי השירות: שלושה גופים קיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע במדד זה - עמידר, רשות מקרקעי ישראל ורשות האוכלוסין. לעומתם, ארבעה גופים קיבלו ציון משוקלל גבוה מהממוצע במדד זה: חברת החשמל, משרד התחבורה, רשות המיסים והביטוח הלאומי. מהנתונים עולה כי הציון הממוצע של כלל הגופים במדד זה עומד על 70.9, עלייה לעומת הסקר הקודם. הנתון הגבוה ביותר נרשם עבור חברת החשמל - 79.1, ומשרד התחבורה - 75.3.

המידע והשירותים השונים באתרי הגופים באינטרנט: במסגרת הסקר הנוכחי, נבחנו המידע והשירותים השונים באתרים של כל אחד מהגופים שנבדקו. ארבעה גופים קיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע במדד זה: רשות המיסים, משרד התחבורה, רשות האוכלוסין ורשות מקרקעי ישראל. שלושה גופים קיבלו ציון משוקלל גבוה מהממוצע במדד זה: חברת החשמל עמידר והביטוח הלאומי.

מהנתונים עולה כי הציון הממוצע שקיבלו כלל הגופים במדד של טיב המידע והשירות באתרים שלהם במרשתת היה 77.2 - עלייה לעומת הסקר הקודם. את הציונים הגבוהים ביותר קיבלו חברת החשמל ועמידר (96 ו-82.3 בהתאמה). במקביל: הדירוג של רשות מקרקעי ישראל במדד זה עלה במידה ניכרת לעומת הסקר הקודם (מקום רביעי בסקר הנוכחי, לעומת מקום שביעי בסקר הקודם).

רמת השירות של המוקדים הטלפוניים: שלושה גופים קיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע במדד זה: רשות האוכלוסין, משרד התחבורה ורשות המיסים. לעומתם, ארבעה גופים קיבלו ציון משוקלל גבוה מהממוצע במדד זה: עמידר, חברת החשמל, הביטוח הלאומי ורשות מקרקעי ישראל.

השונות בין הגופים בנוגע לרמת השירות של המוקדים הטלפוניים שלהם הייתה בולטת יותר מהשונות בנוגע לשני המדדים הקודמים: טיב המידע והשירות באתרי המרשתת וטיב השירות במרכזי קבלת הקהל.

הציון הממוצע שקיבלו כלל הגופים במדד של רמת השירות של המוקדים הטלפוניים היה 76.4, נמוך מאשר בסקר הקודם. את הציון הגבוה ביותר קיבלו עמידר (97.5) וחברת החשמל (96.7). שני הגופים שקיבלו ציונים נמוכים במיוחד מהממוצע הם רשות האוכלוסין (38.6) ומשרד התחבורה (56.8).