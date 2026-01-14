סכנת משחטות הרכב הפלסטיניות הלא חוקיות: המאבק עולה שלב

זיהום סביבתי חמור, סיכון ביטחוני ופעילות בניגוד לחוק. בהיעדר אכיפה מצד המדינה, המאבק לסגירת מגרשי הרכבים המיועדים לגריטה שפועלים ביהודה ושומרון עולה שלב ומגיע לבית משפט, ראש בראש, עם שר הביטחון ישראל כ"ץ ורשויות האכיפה. הערב (שלישי) כתבנו שלומי הלר הביא ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים על המאבק.

תחת הכיסוי/מסגרת של מגרשים לאחסון רכבים המיועדים לגריטה הממוקמים בסמוך לקו הירוק, פועלת תעשייה משגשגת של סחר ברכבים שהורדו מהכביש, מה שנקרא משטובות, והושבו לשימוש, לצד רכבים גנובים מישראל שמפורקים לחלקי חילוף.

מתוך מאות מגרשי משטובות ביהודה ושומרון שפועלות בשטחי רשות פלסטינית, כאן, במערב בנימין, המגרשים פועלים בשטח C, המצוי בשליטה אזרחית וביטחונית ישראלית ובתנועת "רגבים" החליטו לשים לזה סוף.

רועי דרוקר, מנהל מרחב יו"ש בתנועת רגבים, הסביר כי המינהל האזרחי לא אוכף, ולכן הם מקווים שהעתירה תביא לאכיפה. הוא התייחס גם לסיכון הביטחוני הכרוך בכך.

במקביל, הפעילות גורמת לזיהום סביבתי שהפך לחלק בלתי נפרד מחייהם של תושבי היישובים שעל קו התפר ומרכז הארץ, שבשנה האחרונה נחנקים מעשן המשרפות של אתרי פסולת ומחזור.