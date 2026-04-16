מיום הזיכרון שעבר: 170 חללי צה"ל נפלו, 79 חללי פעולות איבה נרצחו

לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה שיצוין השבוע, מפרסמים המוסדות הלאומיים תמונת מצב כואבת על מעגלי השכול המתרחבים. מניין חללי מערכות ישראל משנת 1860 ועד היום עומד על 25,644 נופלים, כאשר בשנה החולפת נוספו למניין זה 170 חללים, ועוד 54 נכי צה"ל שנפטרו כתוצאה מנכותם. במקביל, נתוני הביטוח הלאומי מצביעים על כך שמספר חללי פעולות האיבה עומד על 5,313 בני אדם מאז ראשית ההתיישבות ב-1851, מתוכם 4,587 חללים שנרצחו מאז קום המדינה, 79 מתוכם מיום הזיכרון אשתקד.

השנה האחרונה עמדה בסימן המשך הלחימה, כאשר מלחמת "חרבות ברזל" גבתה את חייהם של 1,017 אזרחים מאז השבעה באוקטובר. מיום הזיכרון אשתקד ועד היום נרצחו 79 חללים אזרחים, רבים מהם במהלך מבצעי "עם לביא" ו"שאגת הארי". הטרור לא פסח גם על אזרחים זרים השוהים בארץ, כאשר 223 עובדים ותיירים נרצחו בפעולות איבה מאז הקמת היישוב העברי, 12 מתוכם במהלך השנה האחרונה.

כיום חיים בישראל 59,583 בני משפחות שכולות של חללי מערכות ישראל, אליהם מצטרפים 14,815 בני משפחה שכולים של חללי פעולות האיבה. הנתונים חושפים כי מאז אסון השבעה באוקטובר נוספו למעגל השכול הצה"לי לבדו 7,165 בני אדם. בקרב האוכלוסייה האזרחית, הטרור הותיר אחריו 4,932 יתומים, מתוכם 473 קטינים, ו-1,088 אלמנות ואלמנים המתמודדים עם האובדן היומיומי.

לצד החללים, הביטוח הלאומי מטפל ברבבות נפגעי פעולות איבה שנותרו עם פציעות גופניות ונפשיות. מספר הנפגעים האזרחיים עומד כיום על למעלה מ-99 אלף בני אדם, כאשר כ-49 אלף מהם מוכרים כנכים. מדובר בעלייה דרמטית, במיוחד בקרב קטינים, כאשר כ-23 אלף ילדים ובני נוער מוכרים כיום כנפגעי פעולות איבה. מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי, צביקה כהן, הדגיש כי "הזיכרון הוא פצע פתוח שמתרחב לנגד עינינו", וציין כי הארגון הרחיב משמעותית את התמיכה הכלכלית והשיקומית למשפחות ולפצועים.

מפעל ההנצחה יימשך לאורך יום הזיכרון בטקסים ובשידורים מיוחדים. שמות חללי פעולות האיבה ישודרו בערב יום הזיכרון בערוץ כאן 26, ובאתר "לעד" ניתן יהיה לקרוא את סיפור חייהם של הנופלים. טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של חללי פעולות האיבה יתקיים ביום רביעי בהר הרצל במעמד ראשי המדינה, שם יתייחדו המשפחות והציבור עם זכרם של אלפי האזרחים שקיפחו את חייהם במערכה המתמשכת על הבית.