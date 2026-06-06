צעירה נהרגה וגבר נפצע קשה בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי

התאונה התרחשה בכביש 90 דרומית לצומת הערבה, ככל הנראה לאחר שהמשאית התהפכה על הרכב הפרטי • צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותה של נהגת הרכב הפרטי, נהג המשאית פונה במצב קשה לביה"ח סורוקה

טל סבג
טל סבג ■ כתבת דרום
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זירת התאונה הקשה בכביש 90 סמוך לצומת הערבה, בה משאית התהפכה על רכב פרטי, 06.06.26
זירת התאונה הקשה בכביש 90 סמוך לצומת הערבה, בה משאית התהפכה על רכב פרטי, 06.06.26כבאות והצלה לישראל

צעירה כבת 20 נהרגה הערב (שבת) בתאונת דרכים קשה בכביש 90 סמוך לצומת הערבה, בין תאונה למשאית ורכב פרטי שבו נהגה. נהג המשאית, כבן 30, נפצע באורח קשה. בעקבות התאונה הקשה כביש 90 נחסם לשני הכיוונים.

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התאונה התרחשה ככל הנראה לאחר שהמשאית התהפכה על הרכב הפרטי, מה שהוביל לתוצאות הקשות של התאונה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה של הצעירה במקום. נהג המשאית פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה מלאה וסובל מפגיעה רב-מערכתית.

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זירת התאונה הקשה בכביש הערבה, 06.06.26 כבאות והצלה לישראל

פרמדיק מד"א מוחמד אבו מטיר וחובשי מד"א יחיא אזברגה ורמי אבויצירא, סיפרו: "מדובר בתאונה בין משאית לרכב פרטי, ראינו צעירה בשנות ה-20 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לכודה עם חבלות קשות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום, יחד עם כוח הרפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח גבר כבן 30 שנפצע באורח קשה כשהוא בהכרה מלאה, לאחר שחולץ".

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