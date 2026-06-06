צעירה נהרגה וגבר נפצע קשה בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי

צעירה כבת 20 נהרגה הערב (שבת) בתאונת דרכים קשה בכביש 90 סמוך לצומת הערבה, בין תאונה למשאית ורכב פרטי שבו נהגה. נהג המשאית, כבן 30, נפצע באורח קשה. בעקבות התאונה הקשה כביש 90 נחסם לשני הכיוונים.

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התאונה התרחשה ככל הנראה לאחר שהמשאית התהפכה על הרכב הפרטי, מה שהוביל לתוצאות הקשות של התאונה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה של הצעירה במקום. נהג המשאית פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה מלאה וסובל מפגיעה רב-מערכתית.

כבאות והצלה לישראל

פרמדיק מד"א מוחמד אבו מטיר וחובשי מד"א יחיא אזברגה ורמי אבויצירא, סיפרו: "מדובר בתאונה בין משאית לרכב פרטי, ראינו צעירה בשנות ה-20 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לכודה עם חבלות קשות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום, יחד עם כוח הרפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח גבר כבן 30 שנפצע באורח קשה כשהוא בהכרה מלאה, לאחר שחולץ".