רוב הישראלים: ועדת חקירה ממלכתית לא תמנע את הטבח הבא

סקר שנערך עבור i24NEWS מעלה כי 54% לא מאמינים בתועלת של ועדת חקירה ממלכתית • 40% השיבו "כן" • כמו כן, מרבית הנשאלים לא מסכימים עם המסקנות האישיות של הרמטכ"ל • התוצאות המלאות

מדגם i24NEWS: על פיטורי הבכירים בצה"ל במסגרת החלטת הרמטכ"ל, ומה הדעה על נפתלי בנט?

סקר של i24NEWS שתוצאותיו נחשפו הערב (שישי) ב"קבינט שישי", חושף כי מרבית המשתתפים בו לא מאמינים שוועדת חקירה ממלכתית היא זאת שבאמת תמנע את הטבח הבא. 54% השיבו "לא" על השאלה, בעוד ש-40% השיבו "כן" ו-6% השיבו "לא יודע". 

המדגם נערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS בתאריך 26 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 506 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3% ± בהסתברות של 95%.

Video poster
סקר הבחירות של i24NEWS

עוד עולה כי מרבית הנשאלים לא מסכימים עם המסקנות האישיות של הרמטכ"ל אייל זמיר בנוגע לאלופים פינקלמן, בסיוק וחליווה. לשאלה - "במסגרת המסקנות האישיות, החליט הרמטכ״ל זמיר להסתפק בהדחה משירות מילואים של האלופים פינקלמן, בסיוק וחליווה. האם, לדעתכם, המסקנות ראויות?", 43% השיבו - "לא, צריך להעמיד אותם גם לדין"; 27% השיבו "כן"; 17% - "לא, צריך להוריד אותם גם בדרגה"; 13% - ענו: "איני יודע".

שאלות נוספות

כיצד הייתם מגדירים היום את עמדותיהם הפוליטיות של מרבית מתומכיו של נפתלי בנט?

31% - ימין 

28% - מרכז

35% - שמאל

האם, לדעתכם, בנסיבות מסוימות אחרי הבחירות בנט יחבור לממשלה בראשות נתניהו?

8% - בטוח שכן

29% - מעריך שכן

39% - מעריך שלא

15% - בטוח שלא

9% - אינני יודע

