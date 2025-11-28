רוב הישראלים: ועדת חקירה ממלכתית לא תמנע את הטבח הבא
סקר שנערך עבור i24NEWS מעלה כי 54% לא מאמינים בתועלת של ועדת חקירה ממלכתית • 40% השיבו "כן" • כמו כן, מרבית הנשאלים לא מסכימים עם המסקנות האישיות של הרמטכ"ל • התוצאות המלאות
סקר של i24NEWS שתוצאותיו נחשפו הערב (שישי) ב"קבינט שישי", חושף כי מרבית המשתתפים בו לא מאמינים שוועדת חקירה ממלכתית היא זאת שבאמת תמנע את הטבח הבא. 54% השיבו "לא" על השאלה, בעוד ש-40% השיבו "כן" ו-6% השיבו "לא יודע".
המדגם נערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS בתאריך 26 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 506 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3% ± בהסתברות של 95%.
עוד עולה כי מרבית הנשאלים לא מסכימים עם המסקנות האישיות של הרמטכ"ל אייל זמיר בנוגע לאלופים פינקלמן, בסיוק וחליווה. לשאלה - "במסגרת המסקנות האישיות, החליט הרמטכ״ל זמיר להסתפק בהדחה משירות מילואים של האלופים פינקלמן, בסיוק וחליווה. האם, לדעתכם, המסקנות ראויות?", 43% השיבו - "לא, צריך להעמיד אותם גם לדין"; 27% השיבו "כן"; 17% - "לא, צריך להוריד אותם גם בדרגה"; 13% - ענו: "איני יודע".
שאלות נוספות
כיצד הייתם מגדירים היום את עמדותיהם הפוליטיות של מרבית מתומכיו של נפתלי בנט?
31% - ימין
28% - מרכז
35% - שמאל
האם, לדעתכם, בנסיבות מסוימות אחרי הבחירות בנט יחבור לממשלה בראשות נתניהו?
8% - בטוח שכן
29% - מעריך שכן
39% - מעריך שלא
15% - בטוח שלא
9% - אינני יודע